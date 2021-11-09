Овечкин привез гол в свои ворота, а потом догнал американскую легенду

Противоречивый матч капитана «Вашингтона».

При просмотре матчей «Вашингтона» в нынешнем чемпионате приходится всерьез волноваться только по двум важным для хоккейной России вопросам. Первый — удастся ли представителям сборной уговорить больших людей из ВАДА и МОК смягчить дисквалификацию Евгению Кузнецову? Второй — не рано ли Александр Овечкин вышел на пик формы? «Кэпиталз» остались полностью без второго звена из-за травм Никласа Бэкстрема, Ти Джея Оши и Энтони Манты. На российский атакующий дуэт ложится двойная ответственность, с которой он блестяще справляется. Если бы челябинцу скостили срок и Олимпиада начиналась через неделю, то смело записал нашу сборную в реальные претенденты на медали. Настолько легко, умно, изобретательно и результативно действуют Овечкин с Кузнецовым в настоящее время.

Капитан «Вашингтона» с годами предсказуемо снизил двигательную активность, но открыл в себе новые способности. Как оказалось, необязательно все время от души палить по чужим воротам из левого круга вбрасывания. Забивать можно и другим образом — выезжать на чужой пятачок и менять направление полета шайбы. Первый гол был записан на счет Тома Уилсона. Однако нужную корректировку сделал именно Овечкин. Канадский громила лишь удачно занял позицию у ворот.

Овечкин с самого начала матча врубил «режим терминатора», успевал везде и бросал при первой возможности. Однако и у «Русской машины» иногда появляются проблемы. Ветеран слишком резко дал по тормозам в своей зоне, лишился равновесия, плюхнулся на лед и упустил контроль над шайбой. Форвард «Баффало» Коди Икин подкараулил ошибку лидера «Кэпиталз» и забил. Смотрелся этот эпизод для россиянина как локальная катастрофа, но на его настрое в дальнейшем нисколько не сказался.

Текущий сезон Овечкина уникален еще и тем, что он забивает с пугающей остальных конкурентов регулярностью, хотя ему уже исполнилось 36 лет. В столь солидном возрасте так бодро (11 шайб в 12 матчах) сезон начинали лишь два человека — в 1957-м легендарный снайпер «Монреаля» Морис Ришар и в 2006-м нынешний президент «Торонто» Брендэн Шэнахэн, тогда выступавший за «Рейнджерс».

Отнести «Баффало» к серьезным соперникам, если оценивать качество его состава, трудно. С уходом Джека Айкела и Сэма Райнхарта атака выглядит совсем сиротливо. Вдобавок сейчас лечится лучший снайпер команды Виктор Олофссон, забросивший пять шайб в восьми матчах. Зато «Сэйбрз» стали похожи на команду, а не кладбище обленившихся талантов. Игроки работают на совесть в каждой смене и делают все, чтобы максимально затруднить жизнь сопернику. Три гола «Кэпиталз» стали следствием подправлений — выйти на комфортную позицию для броска оказалось сложным делом. Овечкин чуть заметно изменил полет шайбы после выстрела Дмитрия Орлова — та влетела аккуратно в девятку ворот Дастина Токарски. Скандирование ареной «Ови-Ови» воспринималось с теплотой в сердце. Капитан «Вашингтона» догнал американца Бретта Халла. Теперь две легенды — настоящего и прошлого — делят четвертое-пятое места в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 741-м голом.

Шайба, в итоге ставшая для «Вашингтона» победной, стала следствием отличных действий Кузнецова. Он в стиле Павла Дацюка сзади обокрал Кайла Окпосо, пытавшегося убежать в быструю атаку, и своевременным пасом нашел чуть задержавшегося а чужой зоне Уилсона. Тот не подкачал и броском с неудобной руки забил во второй раз в матче.

Шестеркин — MVP?

Любой матч «Рейнджерс» в начале чемпионата для его противника превращается в аттракцион самой высокой степени сложности под названием «забей Шестеркину». Россиянин, как правило, находится в великолепном состоянии и вытаскивает свою команду за уши из самых отвратительных ситуаций. «Флорида» до сегодняшнего матча ни разу не проиграла в основное время и, несмотря на уход с поста главного тренера Джоэля Кенневилля, смотрится прекрасно. Только в первом периоде нашему вратарю пришлось раз пять по-крупному выручать своих партнеров. Шестеркин не дал забить убежавшему «1 в 0» резвому нападающему Фрэнку Ватрано, а в ответной атаке Крис Крайдер с добивания открыл счет.

«Рейнджерс» местами смотрелись симпатично, стремительно улетая вперед и наказывая слишком рискованно действовавших хоккеистов «Флориды». Артемий Панарин, например, выдал отличный пас под голевой бросок на Райана Строума. Шикарным вышел и проход защитника Миллера, который по крайней мере попадет в хит-парад дня.

Главной фигурой сейчас и на протяжении всего сезона в составе нью-йоркской команды будет именно Шестеркин. Затащит он «рейнджеров» в плей-офф — сможет конкурировать за звание самого ценного игрока регулярного чемпионата с Коннором Макдэвидом. В этом прогнозе не вижу ни капли преувеличения. Для своей команды русский вратарь значит побольше, чем канадец для «Эдмонтона».

Концовку игры Шестеркину раньше времени расслабившиеся партнеры подпортили. Ему пришлось еще пару раз крепко выручить на последних секундах при счете 4:3. Для того, чтобы понять, насколько сложно пришлось игрокам «Флориды» в противостоянии с голкипером, следует оценить первый гол южан за авторством финна Ээту Луостаринена. Форвард «Пантерс» Патрик Хорнквист почти залез на голову Шестеркину, пытаясь сыграть на добивании. Как в движениях шведа арбитры не усмотрели атаку на вратаря и засчитали взятие ворот — одному Гэри Беттмэну известно.