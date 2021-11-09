Халл верит, что Овечкин обгонит Гретцки. И говорит, что сам Уэйн считает так же

Отрывок из интервью легендарного американца, которого сегодня догнал Александр Великий.

Сегодня ночью в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Баффало Сэйбрз» 36-летний форвард «Столичных» Александр Овечкин догнал нападающего «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз» и «Детройт Ред Уингз», двукратного обладателя Кубка Стэнли Бретта Халла, с 741 голом занимающего четвертое место в списке снайперов регулярных чемпионатов НХЛ всех времен.

В январе 2020 года, на последнем до сегодняшнего дня Матче звезд НХЛ в Сент-Луисе, где Халл живет после окончания карьеры, обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер взял у него интервью. Говорили в том числе и об Овечкине, который на тот момент был на подходе к 700-му голу в лиге, и о его гонке за Уэйном Гретцки.

— Как один из величайших снайперов в истории хоккея видите ли много общего между собой и Александром Овечкиным? — спрашиваю Халла.

— Да. Могу сказать, что среди снайперов мы наиболее похожи. Оба большие поклонники бросков в одно касание. Но Ови крупнее, быстрее и мощнее, чем я когда-либо был. А самая великая вещь, связанная с ним, заключается в том, что он делает это каждый сезон! Без единого исключения! Вот это изумительно. Овечкин — по-настоящему великий.

— Кто, если не вы, должен знать разгадку: почему все в курсе, откуда и как бросает Овечкин, но никто уже 15 лет не может с этим ничего сделать?

— Знаю. Когда ты бросаешь так мощно и так точно — шайбу очень сложно остановить, верно? А этот парень реально может ее швырять настолько мощно и настолько точно. И не менее важно, что он знает, откуда ее бросать! Кстати, вот что я вам скажу как человек из Сент-Луиса и болельщик «Блюз». Нам нужно, чтобы Влади Тарасенко стал как Алекс и забивал пятьдесят голов каждый год, а не тридцать! (Улыбается.) И у него есть все качества, чтобы делать это.

Бретт Халл. Фото Getty Images

— Когда ожидаете, что Овечкин вас обгонит?

— Судя по его показателям — в следующем сезоне (смеется). К концу этого сезона у него будет примерно 710-715 голов. У меня — 741.

— Вас это чуть-чуть печалит?

— Вообще ни на секунду! Как это любят говорить: рекорды создаются для того, чтобы их бить? Рекорда у меня нет, но просто больших цифр это тоже касается. Знаете, когда великий игрок делает великие вещи, и ты испытываешь к нему такое уважение, как я к Алексу, — это здорово! Более того, я надеюсь, что он сделает это.

— А верите ли вы в то, что он способен обойти Уэйна Гретцки?

— Если он захочет продолжать играть и обойдется без травм — абсолютно! И сам Уэйн скажет вам то же самое.

Полностью интервью Игоря Рабинера с Бреттом Халлом — об игре в одном звене «Детройта» с Павлом Дацюком, дружбе с экс-защитником «Далласа» Сергеем Зубовым, сравнении в мастерстве с его великим отцом Бобби Халлом, тоске по партнеру по «Сент-Луису» Игорю Королеву, погибшему в авикатастрофе ярославского «Локомотива», здесь