Агент Овечкина сообщил, что у хоккеиста нет проблем со здоровьем

Агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.

«Александр тренируется, все нормально. Не знаю, откуда [появилась] информация. Никаких проблем со здоровьем нет», — сказал Чистяков «СЭ».

16 сентября сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт. 17 сентября 39-летний хоккеист вернулся к тренировкам с клубом.

Новый сезон в НХЛ стартует 4 октября.