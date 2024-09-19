Форвард «Вашингтона» Оши пропустит следующий сезон НХЛ из-за травмы спины
«Вашингтон» отправил нападающего Ти Джей Оши в долгосрочный список травмированных.
Данное решение было принято по итогам медицинского обследования, которое 37-летний хоккеист прошел в среду, 18 сентября. На протяжении длительного времени Оши беспокоили боли в спине.
Ожидается, что игрок пропустит следующий сезон НХЛ. Его зарплата не будет учитываться в платежной ведомости.
«Прошлый сезон был сложным для меня, моей семьи и моих товарищей по команде, поскольку я боролся с хронической травмой спины, которая не позволяла мне играть. В межсезонье я пытался найти долгосрочные решения для моей травмы. Я остаюсь приверженным процессу, работаю и делаю все возможное, чтобы полностью восстановить здоровье. Я продолжу поддерживать моих товарищей по команде и помогать им любым возможным способом», — заявил Оши.
В минувшем сезоне форвард провел 52 матча за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 12 голами и 13 результативными передачами.
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
|0
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|0
|5
|Нью-Джерси
|0
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|6
|Питтсбург
|0
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|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0