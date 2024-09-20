«Детройт» подписал семилетний контракт с Зайдером

«Детройт» объявил о подписании нового контракта с защитником Морицом Зайдером.

23-летний немец подписал семилетний контракт на 59,85 миллиона долларов (кэпхит — 8,55 миллиона долларов).

Зайдер с 2021 года играет за «Детройт». В прошлом сезоне в 82 матчах он набрал 42 (9+33) очка.

Старт сезона-2024/25 в НХЛ запланирован на 4 октября.