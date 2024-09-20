Мерсер подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси»

Форвард Доусон Мерсер подписал контракт с «Нью-Джерси», сообщает инсайдер TSN Hockey Даррен Дрегер.

Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на три года, игрок получит за весь контракт 12 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Мерсер провел за «Нью-Джерси» 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 33 (20+13) очка.