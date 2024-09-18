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Сегодня, 07:05

Мостовой: «Овечкин должен побить рекорд Гретцки, вся Россия этого ждет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это великий хоккеист, тут сомнений быть не может. Когда он сможет побить рекорд Гретцки? Я не хочу сглазить, поэтому какие-то прогнозы давать не буду. Если это получится сделать в грядущем сезоне НХЛ, то это будет просто замечательно. Он должен это сделать, вся Россия этого ждет. Желаю Александру сначала побить рекорд Уэйна, а уже потом закончить карьеру. Все болельщики поймут решение Овечкина завершить карьеру после того как он побьет этот, казалось бы, извечный рекорд Гретцки», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

39-летний Овечкин выступает за клуб с 2005 года. На счету игрока 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин отстает на 42 гола от рекордсмена по данному показателю за всю историю лиги Уэйна Гретцки (894).

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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