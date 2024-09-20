«Эдмонтон» подписал пробный контракт с форвардом Хоффманом

«Эдмонтон» объявил о подписании пробного контракта с нападающим Майком Хоффманом.

В прошлом сезоне 34-летний канадец провел 66 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (10+13) очка.

Всего на его счету 745 матчей в НХЛ и 487 (228+259) очков. Он был выбран под общим 130-м номером на драфте НХЛ-2009.