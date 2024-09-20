Игрок «Вашингтона» Карлсон — об Овечкине: «Усвоил — не сомневаться в нем и его голевых возможностях»
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон не сомневается, что Александр Овечкин сможет забить 41 гол в предстоящем сезоне.
«Я думаю, мы все были бы рады этому. Знаете, для него это бремя с плеч. Для нас бомбардиры, забившие по 40 голов, не растут на деревьях. Думаю, что одно я усвоил — не сомневаться в нем и его голевых возможностях. Поэтому мы бы хотели, чтобы он добился этого в этом году», — цитирует слова Карлсона RMNB.
Новый сезон лиги стартует 4 октября, «Вашинтон» проведет свой первый матч 13 октября. На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.
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|О
|1
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
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|0
|0
|8
|Юта
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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