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Сегодня, 09:10

Овечкин заявил, что у него еще есть силы для голов в НХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился подробностями подготовки команды к сезону НХЛ-2024/25.

«Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов нельзя выиграть. Но сейчас для нас самое главное — найти комбинации в звеньях, потому что пришли новые игроки. По сути, это половина команды.

У меня еще есть силы в запасе. С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному. Мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать голы, выигрывать матчи и так далее" — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Новый сезон лиги стартует 4 октября, «Вашинтон» проведет свой первый матч 13 октября. На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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