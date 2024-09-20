Овечкин заявил, что у него еще есть силы для голов в НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился подробностями подготовки команды к сезону НХЛ-2024/25.
«Я всегда говорю, что мне просто нужно делать свою работу. Конечно, без голов нельзя выиграть. Но сейчас для нас самое главное — найти комбинации в звеньях, потому что пришли новые игроки. По сути, это половина команды.
У меня еще есть силы в запасе. С каждым годом забивать все труднее и труднее. Команды играют по-разному, вратари играют по-разному. Мы просто постараемся сделать все возможное, чтобы забивать голы, выигрывать матчи и так далее" — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Новый сезон лиги стартует 4 октября, «Вашинтон» проведет свой первый матч 13 октября. На счету 39-летнего Овечкина 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от лучшего снайпера за всю историю турнира Уэйна Гретцки (894) на 41 шайбу.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
|0
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
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|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0