Панарин стал лучшим левым нападающим в новой версии NHL

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим левым нападающим в новой версии NHL.

У 32-летнего россиянина рейтинг 95. За ним идут Кирилл Капризов и Мэттью Ткачак (по 92), а также Джейсон Робертсон и Кайл Коннор (по 91). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с рейтингом 89 расположился на десятой строчке.

В минувшем сезоне Панарин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 120 (49+71) очков. В плей-офф на его счету 15 (5+10) очков в 16 играх.