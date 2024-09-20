Форвард «Филадельфии» Кутюрье признался, что ждет возможности увидеть игру Мичкова в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье высказался об адаптации к команде и североамериканскому хоккею российского форварда Матвея Мичкова.

«Он (Мичков. — Прим. «СЭ») довольно хорошо адаптируется к новому образу жизни, новой культуре. Кажется, его английский улучшается с каждым днем, и он, похоже, просто любит игру, любит выходить на лед, работать и играть в хоккей. С ним весело находиться рядом, и он хочет быть лучшим. С ним, конечно, интересно общаться. Он особенный талант, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, на что он способен», — цитирует Кутюрье портал FlyersNation.

Также канадец призвал не торопить события и дать Мичкову время на развитие.

«Я думаю, нам нужно быть осторожными и не судить сразу. Ему (Мичкову. — Прим. «СЭ») всего 19, и он приезжает в новую страну. Я не знаю, сколько раз он был здесь, но в его жизни много нового. Я думаю, нам нужно быть терпеливыми и дать ему вырасти в игрока, которым он может стать» — добавил Кутюрье.

Мичков присоединился к «Филадельфии» в июле 2024 года, подписав контракт новичка. Россиянин был задрафтован клубом под общим 7-м номером в 2023 году.