Овечкин объяснил, почему досрочно покинул тренировку «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему досрочно покинул тренировку «Кэпиталз».
«Нужно быть умным, и мы говорили об этом с нашим тренерским штабом. Я покинул тренировку, чтобы проверить, как я себя чувствую. В итоге все было хорошо. Потом я уже катался нормально», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.
16 сентября сообщалось, что Овечкин досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт. 17 сентября 39-летний хоккеист вернулся к тренировкам с клубом.
Сезон-2024/25 в НХЛ стартует 4 октября. «Вашингтон» проведет первый матч регулярного чемпионата дома с «Нью-Джерси» 13 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|В
|П
|О
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|0
|0
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|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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