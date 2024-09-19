Тренер «Колорадо» обсудит с Ничушкиным его проблемы
Тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился мнением о ситуации с форвардом Валерией Ничушкиным.
«Время лечит любые раны. Мы проведем беседу с командой и объясним игрокам, чего мы ждем от них в плане усердия и отношения к работе. За последние несколько лет Ничушкин уже подводил нас в этом аспекте. Но я верю, что ему не все равно, и он является хорошим товарищем для команды. Ему есть куда стремиться и развиваться», — приводит слова Беднара ESPN.
В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ.
В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|6
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|7
|Чикаго
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|Анахайм
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
|0
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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