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Сегодня, 10:24

Тренер «Колорадо» обсудит с Ничушкиным его проблемы

Сергей Разин
корреспондент
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился мнением о ситуации с форвардом Валерией Ничушкиным.

«Время лечит любые раны. Мы проведем беседу с командой и объясним игрокам, чего мы ждем от них в плане усердия и отношения к работе. За последние несколько лет Ничушкин уже подводил нас в этом аспекте. Но я верю, что ему не все равно, и он является хорошим товарищем для команды. Ему есть куда стремиться и развиваться», — приводит слова Беднара ESPN.

Валерий Ничушкин. В «Колорадо» ожидают возвращения Ничушкина в ноябре

В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ.

В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
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