В НХЛ никогда не платили таких денег ветеранам. Теперь Овечкин имеет все шансы побить рекорд Гретцки

С новым пятилетним контрактом для капитана и символа «Вашингтона» даже невозможное становится возможным.

Подписание Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтоном» было ожидаемым событием. Далеко не всегда в НХЛ красиво расстаются с лицами клуба. Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю Здено Хары и «Бостона» либо свежий пример с обменом действующего обладателя «Везина Трофи» Марка-Андре Флери в «Чикаго», о чем сам вратарь узнал, прочитав новость в твиттере. Однако Овечкин за 16 лет пребывания в столице США сделал столько, что мог просить у владельца «Кэпиталз» Теда Леонсиса все что душе угодно. Без русского бомбардира, поднявшего команду с самого дна, был велик шанс влачить жалкое существование по типу мало кому нужной «Аризоны».

Пятилетнее соглашение со средней зарплатой 9,5 миллиона и выгодными для игрока подписными бонусами, которые выплачиваются в обязательном порядке и не зависят от колебаний потолка зарплат, — дань уважения легенде. Ни один хоккеист в истории лиги не получал настолько шикарных условий, достигнув возраста «35 плюс». Одновременно это означает, что выкупить в будущем контракт Овечкина, если нападающий внезапно резко сдаст или не захочет продолжать карьеру из-за проблем со здоровьем, без последствий для собственной платежки будет нельзя. Об этом в «Вашингтоне» сейчас, уверен, никто не задумывается. Россиянин — главная маркетинговая удача за все время существования организации, поэтому его беззубый и бородатый образ надо эксплуатировать по максимальной программе.

Два главных вывода, касающихся непосредственно спорта, по итогам сегодняшней новости лежат на поверхности. Овечкин твердо намерен превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам и стать величайшим снайпером в истории лиги. Для того чтобы это сделать, ему надо забрасывать в среднем по 33 шайбы за один регулярный чемпионат. Задача сложная, но не фантастическая. А вот рассуждать о кубковых перспективах «Вашингтона» больше неуместно. Костяк команды почти полностью состоит из игроков, которым уже исполнилось как минимум 30 лет, поэтому уйти на хоккейную пенсию, приложив руку к рекорду Овечкина, для любого из них будет почетным делом.

Второй вывод не самый утешительный. Александр вряд ли завершит карьеру, проведя напоследок еще как минимум один сезон в родном «Динамо». В 41 год это будет тяжело сделать по объективным причинам. Однако я уверен, что он может вернуться туда в новом качестве — президента, члена совета директоров, генерального менеджера, главного тренера или кем сам захочет. Эта история может быть не менее интересной, чем предстоящая погоня за Гретцки. Пока же придется подождать и порадоваться за самого Овечкина, который стал первым русским игроком, удостоившимся всеобщего уважения, признания и почета в Северной Америке. Разве кто-то еще провел 20 лет в одном клубе в качестве суперзвезды? У Александра есть для этого все шансы.

Контракт Овечкина