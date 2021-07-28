Овечкин пережил в Вашингтоне Буша-младшего, Обаму и Трампа. Переживет и Байдена

Обозреватель «СЭ» — о новом контракте великого форварда с «Вашингтоном», который позволит ему сыграть в столице США больше двух десятилетий.

Если все пойдёт по плану, Александр Великий отыграет в столице США минимум двадцать один год. Только вдумайтесь в эти цифры.

И ему в 36 даже не пришлось идти на понижение — все те же 9,5 миллиона в год. Кто ещё в хоккее в таком возрасте сохранял такую зарплату и зарабатывал в 41 год столько же, сколько в 23? И это тот случай, когда любой вменяемый человек за игрока только порадуется. Если он не заслужил своих денег, то кто?

А срок контракта (первоначально прогнозировались четыре года) говорит о том, что Ови хочет, хочет настичь по голам Гретцки — и верит в это!

Нехитрые подсчеты говорят о том, что ему в эти пять лет надо будет забивать в среднем по 33 гола за сезон — и суперцель будет достигнута.

Вперед, Саша! Добиться невозможного способен только тот, кто в это верит. Еще пять лет назад в нашем разговоре я такой веры не почувствовал. Два года спустя она уже была, хотя и тогда громких обещаний ты предпочитал не раздавать. Ты вообще не из обещальщиков. Что только к лучшему.

Стало вдруг интересно, сколько я видел вживую матчей с участием Овечкина. Подсчитал — точно намного больше полусотни. Может, в районе семидесяти.

Четыре раза в Сан-Хосе, два — в Тампе, по разу — в Лос-Анджелесе и Питтсбурге.

Восемь — на Олимпиаде в Турине, четыре — в Ванкувере, пять — в Сочи.

Пару десятков — на домашних чемпионатах мира 2007 и 2016 годов. Четыре — на Кубке мира-2016 в Торонто.

Еще матчей 25 — за «Динамо» в Суперлиге до отъезда в НХЛ и в КХЛ во время локаута, а также за сборную на Кубке Первого канала.

И только в одном месте я Овечкина никогда не имел счастья с трибуны видеть. В главном.

Последний раз я был в Вашингтоне сразу же после миллениума — и помню, как, по-моему, 5 января 2000 года попал на матч «Кэпиталз» с «Монреалем», в котором хет-трик сделал защитник хозяев и мой добрый товарищ Сергей Гончар. Событие для игрока обороны уникальное — и хоть я был в отпуске, взял у Гонча интервью, а потом полночи диктовал (!) его стенографисткам «СЭ», поскольку ноутбука у меня с собой не было, смартфонов тогда не существовало, а факс в отеле не работал.

До прихода Овечкина в «Вашингтон» и начала новой эры этого клуба оставалось ещё пять с половиной лет.

Я видел Ови где угодно, кроме его энхаэловского дома.

В том числе и поэтому так порадовался, когда узнал о пятилетнем продлении контракта.

Два с лишним года назад мы разговаривали с Александром в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе, я спросил, могут ли другие клубы НХЛ хотя бы помечтать о нем. Железобетонного ответа Саша не дал, но сказал, что вообще-то за всю карьеру он играл только в двух клубах и не склонен к перемене мест. После этого я был на 99 процентов уверен, что летом 2021-го все обернется тем, чем в итоге и обернулось.

У меня ещё будет шанс осуществить мечту и увидеть Овечкина на Capital One Arena, бывшем Verizon Center и MCI Center.

Овечкин даже последнее из этих названий застал, хотя оно поменялось аж в 2006 году. Полтора десятилетия назад.

Он уже пережил в Вашингтоне Джорджа Буша — младшего, Барака Обаму и Дональда Трампа. Переживет и Джо Байдена, чей срок президентства истекает в январе 2025-го, тогда как новый контракт Овечкина — в июне 2026-го.

И даже на Олимпиаду-2026 в Милане он, даст бог, съездит ещё игроком НХЛ. Красиво тогда получится — начал с Турина-2006, закончит Миланом-2026.

И все это — будучи игроком «Вашингтон Кэпиталз».

Только бы выиграть одну.

А вот вам еще интрига. Если я все правильно подсчитал, на сегодня во взрослой карьере Овечкина — 903 гола, 746 передач и 1649 очков. Сюда входят регулярки и плей-офф НХЛ, Суперлиги, КХЛ и первой сборной России на всех турнирах.

То есть до тысячи голов Саше осталось 97, до двух тысяч очков — 351.

Первый рубеж — абсолютно достижимый, со вторым посложнее, но тоже не кажется невозможным.

Давайте следить!

А в родное «Динамо» он вернуться еще успеет. Овечкин и сейчас там, между прочим, советник президента...