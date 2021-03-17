Александр обошел Эспозито в списке лучших снайперов лиги.

Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке снайперов за всю историю НХЛ своим излюбленным способом, забросив уантаймером из круга вбрасывания. Овечкин забил свой 718-й гол, обошел Фила Эспозито и стал вторым действующим игроком, набравшим 1300 очков.

«Вашингтон» прервал победную серию «Айлендерс», длившуюся девять матчей. «Кэпиталз» выиграли шестой матч подряд и 10 из последних 11, опередив ньюйоркцев в таблице. Овечкин стал главной причиной этого. Капитан «Вашингтона» забил в четырех матчах подряд и в пяти из последних шести. 718-ю шайбу Александр забросил в ворота своего бывшего партнера по «Кэпиталз», соотечественника Семена Варламова.

У Овечкина на 13 голов меньше, чем у Марселя Дионна, занимающего пятую строчку в списке лучших снайперов НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, Александру нужно еще 177 голов. Сегодня Овечкин не только забил сам, но и отдал идеальный пас, направив Евгения Кузнецова в зону атаки, когда забивал Ти Джей Оши.

Making history from his office...what else is new? pic.twitter.com/apjCpRFxqp — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Через несколько минут после того, как Овечкин набрал 1300-е очко в НХЛ, он продолжил свой «Milestone Party» 718-м голом в карьере. Александр обогнал великого Фила Эспозито и занял шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. Откуда еще Овечкин мог забить? Из своего «офиса» в большинстве. Александр принял идеальную передачу от Джастина Шульца и броском в касание пробил своего бывшего партнера Семена Варламова. «Прощай, Фил!» — прокричал Джо Бенинати из NBC Sport Washington после подсчета голов. «Овечкин обходит великого Эспозито!» Теперь Александр обратит свое внимание на Марселя Дионна, который занимает пятое место в истории с 731 голом.

Овечкин ждал, когда его команда получит большинство, чтобы повести в счете в одной из самых важных игр сезона. Он ждал момента в левом круге вбрасывания, где его почти никто не мог остановить на протяжении большей части карьеры. Как только защитник Джастин Шульц нашел Овечкина в своем «офисе», 35-летний нападающий точно бросил в касание, забив 718-й гол в карьере, обогнав Фила Эспозито и заняв шестое место в истории НХЛ.

История запомнит вечер вторника как ключевой контрольный пункт восхождения Овечкина на вершину списка снайперов. Но к тому же его гол стал победным в матче с «Айлендерс», которые до этого не проигрывали девять матчей подряд.

Во вторник продолжил доминировать не только Овечкин, забивающий в четвертом матче кряду, но и Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем, забросившие по шайбе. А вратарь Илья Самсонов показал еще одну отличную игру, удержав «Кэпиталз» на плаву в первом периоде.

После гола Овечкин подъехал к скамейке запасных и отдал свою клюшку официальному представителю команды. Позже, во время паузы, на видеокубе появилось обращение Эспозито. Все в «Кэпиталз» с замиранием смотрели на видеокуб, а после окончания обращения постучали клюшками, поздравив своего капитана. На другой скамейке главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц кивнул в знак уважения.