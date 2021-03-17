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«Это история». Овечкин обогнал Эспозито и идет за Гретцки

Артем Агапов
Артем Агапов
Ответственный редактор отдела интернет
Сегодня, 12:10
Александр Овечкин: 718 голов в НХЛ. Фото USA Today Sports 16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин. Фото USA Today Sports 16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин забрасывает 718-ю шайбу. Фото USA Today Sports 16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин празднует гол. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин: 718 голов в НХЛ. Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин движется в топ-5 снайперов в истории НХЛ.

718 голов

В домашнем матче с «Айлендерс» (3:1) форвард «Кэпиталз» отметился двумя результативными действиями и добился двух уникальных для россиян в НХЛ достижений:

— 1300 очков в регулярных чемпионатах — стал 35-м игроком, кто добрался до этой отметки

— 718 голов — стал 6-м в рейтинге снайперов НХЛ, у №1 Уэйна Гретцки — 894

Сначала Овечкин вместе с Евгением Кузнецовым выступил в качестве ассистента Ти Джея Оши. Никто из россиян не выбивал 1300 очков в регулярках НХЛ — только вчера Евгений Малкин третьим вслед за Сергеем Федоровым и Александром добрался до отметки в 1100 баллов за результативность.

Затем Овечкин отличился сам — после броска из своего «офиса» при розыгрыше большинства с Никласом Бэкстремом и Джастином Шульцем. Александр продлил голевую серию до четырех матчей, 12-я шайба в этом году позволила обойти в историческом рейтинге Фила Эспозито.

16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.Еще одно историческое достижение Овечкина: он обошел по голам легендарного Эспозито!

Привет от Эспозито

После гола и эмоционального празднования Овечкин передал свою клюшку на скамейку, а потом на кубе арены после остановки игры показали заготовленное и наконец-то пригодившееся обращение великого канадца. Александр посмотрел его, сидя на борту.

«Привет, Алекс. Я должен сказать тебе, парень: мои поздравления. Ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как ты забиваешь все эти голы, когда все эти парни блокируют броски с той отличной экипировкой, которую сейчас носят. Удачи тебе, продолжай в том же духе, но только не против «Лайтнинг», — сказал Эспозито, выступавший в НХЛ с 1963 по 1981 год и бывший автором идеи создания «Тампы».

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт имеет возможность сравнить двух топ-снайперов: «Овечкин сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не после каждого матча. И сегодня он добрался до еще одного важного события. Я рос в Массачусетсе и воочию наблюдал за игрой Фила Эспозито в «Бостоне». Он был невероятным игроком и потрясающим бомбардиром. А теперь я получил шанс поработать с Овечкиным. Фантастика».

Лавиолетт в начале марта ждал, что капитан обязательно начнет забивать голы пачками, когда поймает волну после вынужденных пауз в январе и феврале, а теперь получил подтверждение: «Начало чемпионата было для него не лучшим — как и для всей нашей команды. Карантин, паузы — удачным старт сезона точно не назовешь. Но даже при этом он создавал моменты и имел отличные шансы. И сейчас все выглядит так, что шайба после его бросков просто стала чаще находить путь в ворота. Таким хоккеистам важно поймать ритм. И по его игре, как и по игре всей команды, в последние недели это видно».

16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин забрасывает 718-ю шайбу. Фото USA Today Sports
16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин забрасывает 718-ю шайбу. Фото USA Today Sports

«Если он хочет кого-то догнать, он это делает»

У Овечкина теперь — 718 голов и 1301 очко (с 583 передачами) в 1177 матчах регулярных чемпионатов. Из действующих хоккеистов больше баллов за результативность в НХЛ только у Джо Торнтона (1512). Александр набирает в среднем 1,10 очка за игру. Но куда больше внимания его статистике по заброшенным шайбам: здесь 35-летний россиянин пока идет немного быстрее всех топ-снайперов — 0,61 гола.

«Это история. Это приличные цифры. Я счастлив быть в этой категории. Нужно просто продолжать двигаться вперед. Данный рубеж достигнут, как сказал, это уже история. Очень хороший матч, важные очки и очень большие цифры», — сказал Овечкин на послематчевой видеоконференции.

О фирменном броске из «офиса» Александр также добавил: «Неважно, как именно забиваешь: в касание, кистевой или подправление. Гол есть гол. Забивать — это всегда приятное чувство. Нужно сказать, что Никки и Шульци сделали отличную работу, хорошо и быстро двигали шайбу, а мне оставалось отправить ее в сетку. Вот и все».

Сидевший рядом Бэкстрем на вопрос о феномене россиянина сказал: «Мой ответ очень прост: мы видим, как он делает это из года в год. Это весьма впечатляет. Очень приятно смотреть на то, как он бросает, забивает и играет. Как партнер по команде ты просто наслаждаешься каждым моментом».

Также шведский центрфорвард заметил, что Ови никуда не деться от гонки за рекордами, даже если он старается не забивать этим голову: «Он знает, как у него обстоят дела со статистикой, на сколько шайб он отстает от того или другого игрока. Да и ему об этом постоянно напоминают. Если он хочет кого-то догнать, он это делает. Поэтому он стал настоящим снайпером, выдающимся хоккеистом».

16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин празднует гол. Фото USA Today Sports
16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин празднует гол. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.День русских звезд. Овечкин догнал Эспозито. Кузнецов и Малкин добились значимых достижений

«Величайший снайпер всех времен»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц работал с Овечкиным в «Вашингтоне» четыре сезона — с 2014-го по 2018 год. Вместе они завоевали долгожданный Кубок Стэнли.

«У него потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен, потому что никто не может сравниться с ним в плане «физики». Никто не бросает шайбу как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — сказал Тротц.

Специалист также с улыбкой заметил: «Не знаю, здорово ли, что он забил сегодня на моих глазах. Хотел бы, чтобы меня сейчас здесь все же не было. Отдаю должное его величию и достижениям. Болею и радуюсь за него, без вопросов. Но только не тогда, когда он играет против нас».

Следующая цель Овечкина — 731 гол. Пятым в рейтинге идет Марсель Дионн, на 10 шайб больше — у Бретта Халла. Россиянин немало потерял из-за сокращения предыдущего и этого сезонов, но ориентир в 741 гол с таким темпом вернувшегося на волну снайпера остается на границе этой укороченной регулярки.

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