«Это история». Овечкин обогнал Эспозито и идет за Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин движется в топ-5 снайперов в истории НХЛ.

718 голов

В домашнем матче с «Айлендерс» (3:1) форвард «Кэпиталз» отметился двумя результативными действиями и добился двух уникальных для россиян в НХЛ достижений:

— 1300 очков в регулярных чемпионатах — стал 35-м игроком, кто добрался до этой отметки

— 718 голов — стал 6-м в рейтинге снайперов НХЛ, у №1 Уэйна Гретцки — 894

Making history from his office...what else is new? pic.twitter.com/apjCpRFxqp — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Сначала Овечкин вместе с Евгением Кузнецовым выступил в качестве ассистента Ти Джея Оши. Никто из россиян не выбивал 1300 очков в регулярках НХЛ — только вчера Евгений Малкин третьим вслед за Сергеем Федоровым и Александром добрался до отметки в 1100 баллов за результативность.

Alex Ovechkin recorded the secondary assist on Oshie's goal, marking his 1,300th career point. He becomes the 35th player in NHL history and the second active player to reach the 1,300-point milestone. pic.twitter.com/9hcBq7eI8d — CapitalsPR (@CapitalsPR) March 17, 2021

Затем Овечкин отличился сам — после броска из своего «офиса» при розыгрыше большинства с Никласом Бэкстремом и Джастином Шульцем. Александр продлил голевую серию до четырех матчей, 12-я шайба в этом году позволила обойти в историческом рейтинге Фила Эспозито.

16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Привет от Эспозито

После гола и эмоционального празднования Овечкин передал свою клюшку на скамейку, а потом на кубе арены после остановки игры показали заготовленное и наконец-то пригодившееся обращение великого канадца. Александр посмотрел его, сидя на борту.

«Привет, Алекс. Я должен сказать тебе, парень: мои поздравления. Ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как ты забиваешь все эти голы, когда все эти парни блокируют броски с той отличной экипировкой, которую сейчас носят. Удачи тебе, продолжай в том же духе, но только не против «Лайтнинг», — сказал Эспозито, выступавший в НХЛ с 1963 по 1981 год и бывший автором идеи создания «Тампы».

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт имеет возможность сравнить двух топ-снайперов: «Овечкин сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не после каждого матча. И сегодня он добрался до еще одного важного события. Я рос в Массачусетсе и воочию наблюдал за игрой Фила Эспозито в «Бостоне». Он был невероятным игроком и потрясающим бомбардиром. А теперь я получил шанс поработать с Овечкиным. Фантастика».

Лавиолетт в начале марта ждал, что капитан обязательно начнет забивать голы пачками, когда поймает волну после вынужденных пауз в январе и феврале, а теперь получил подтверждение: «Начало чемпионата было для него не лучшим — как и для всей нашей команды. Карантин, паузы — удачным старт сезона точно не назовешь. Но даже при этом он создавал моменты и имел отличные шансы. И сейчас все выглядит так, что шайба после его бросков просто стала чаще находить путь в ворота. Таким хоккеистам важно поймать ритм. И по его игре, как и по игре всей команды, в последние недели это видно».

16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин забрасывает 718-ю шайбу. Фото USA Today Sports

«Если он хочет кого-то догнать, он это делает»

У Овечкина теперь — 718 голов и 1301 очко (с 583 передачами) в 1177 матчах регулярных чемпионатов. Из действующих хоккеистов больше баллов за результативность в НХЛ только у Джо Торнтона (1512). Александр набирает в среднем 1,10 очка за игру. Но куда больше внимания его статистике по заброшенным шайбам: здесь 35-летний россиянин пока идет немного быстрее всех топ-снайперов — 0,61 гола.

«Это история. Это приличные цифры. Я счастлив быть в этой категории. Нужно просто продолжать двигаться вперед. Данный рубеж достигнут, как сказал, это уже история. Очень хороший матч, важные очки и очень большие цифры», — сказал Овечкин на послематчевой видеоконференции.

О фирменном броске из «офиса» Александр также добавил: «Неважно, как именно забиваешь: в касание, кистевой или подправление. Гол есть гол. Забивать — это всегда приятное чувство. Нужно сказать, что Никки и Шульци сделали отличную работу, хорошо и быстро двигали шайбу, а мне оставалось отправить ее в сетку. Вот и все».

«We've seen [Ovi] do it year after year. It's just so impressive. I think the way he shoots the puck, the way he scores, the way he plays the game is just fun to see. As a teammate, you're just enjoying every moment.»



Nicklas Backstrom and Alex Ovechkin postgame.#CapsIsles pic.twitter.com/jAYaG2ISEa — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Сидевший рядом Бэкстрем на вопрос о феномене россиянина сказал: «Мой ответ очень прост: мы видим, как он делает это из года в год. Это весьма впечатляет. Очень приятно смотреть на то, как он бросает, забивает и играет. Как партнер по команде ты просто наслаждаешься каждым моментом».

Также шведский центрфорвард заметил, что Ови никуда не деться от гонки за рекордами, даже если он старается не забивать этим голову: «Он знает, как у него обстоят дела со статистикой, на сколько шайб он отстает от того или другого игрока. Да и ему об этом постоянно напоминают. Если он хочет кого-то догнать, он это делает. Поэтому он стал настоящим снайпером, выдающимся хоккеистом».

16 марта. Вашингтон. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1. Александр Овечкин празднует гол. Фото USA Today Sports

«Величайший снайпер всех времен»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц работал с Овечкиным в «Вашингтоне» четыре сезона — с 2014-го по 2018 год. Вместе они завоевали долгожданный Кубок Стэнли.

«У него потрясающий бросок. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен, потому что никто не может сравниться с ним в плане «физики». Никто не бросает шайбу как он. Он всегда опасен, когда появляется на льду», — сказал Тротц.

Специалист также с улыбкой заметил: «Не знаю, здорово ли, что он забил сегодня на моих глазах. Хотел бы, чтобы меня сейчас здесь все же не было. Отдаю должное его величию и достижениям. Болею и радуюсь за него, без вопросов. Но только не тогда, когда он играет против нас».

Alex Ovechkin scores his 12th goal of the season and his 718th career goal, passing Phil Esposito (717g) for the sixth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/cYJidjQ1AF — CapitalsPR (@CapitalsPR) March 17, 2021

Следующая цель Овечкина — 731 гол. Пятым в рейтинге идет Марсель Дионн, на 10 шайб больше — у Бретта Халла. Россиянин немало потерял из-за сокращения предыдущего и этого сезонов, но ориентир в 741 гол с таким темпом вернувшегося на волну снайпера остается на границе этой укороченной регулярки.