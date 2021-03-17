Овечкину осталось всего 10 голов до суперрекорда НХЛ. Новые достижения россиянина

Кроме погони за Гретцки есть еще много интересных цифр

Александр Овечкин поучаствовал в победе «Вашингтона» над «Айлендерс» (3:1) и, отличившись в четвертой встрече кряду, вышел на шестое место в историческом списке снайперов НХЛ.

Российский форвард обогнал Фила Эспозито и сократил отставание от замыкающего пятерку лучших Марселя Дионна до 13 шайб.

Кстати, по средней результативности (0,61 гола за игру) Овечкин лидирует в топ-10, опережая Уэйна Гретцки на 0,01 гола за игру, Бретта Халла — на 0,03.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Гол в ворота Семена Варламова оказался для Овечкина 264-м, забитым в большинстве. Капитан «Вашингтона» вплотную приблизился к занимающему второе место в истории Бретту Халлу.

Рекордсмен НХЛ Дэйв Андрейчак в неравных составах отличился 274 раза, проведя, правда, на 462 матча больше.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Нападающий «Айлендерс» Оливер Вальстрем не только лишил «сухаря» Илью Самсонова, но и помог Овечкину продолжить движение за еще одним рекордом лиги.

Теперь на счету 35-летнего россиянина 114 победных шайб — четвертый результат в истории. Чаще исход матча в пользу своей команды решали обойденный в общем рейтинге Фил Эспозито, а также Горди Хоу и Яромир Ягр, от результата которого Овечкин отстает на 21 победный гол.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Кроме того, Овечкин сегодня 35-м в истории лиги разменял отметку 1300 набранных очков, заодно обойдя в бомбардирском рейтинге Джерома Игинлу.

Александр — 13-й игрок (и второй неканадец) в истории, которому удалось выбить 1300 баллов в составе одной команды.

Причем до результатов рекордсменов «Айлендерс», «Баффало» и «Лос-Анджелеса» россиянин наверняка доберется в ближайшее время, а вот от рекорда Горди Хоу из «Детройта» он все еще отстает более чем на 500 баллов.