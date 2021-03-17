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Овечкину осталось всего 10 голов до суперрекорда НХЛ. Новые достижения россиянина

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Александр Овечкин. Фото AFP Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото &quot;СЭ&quot; Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото &quot;СЭ&quot; Лидеры НХЛ по победным голам. Фото &quot;СЭ&quot; Лидеры НХЛ по очкам за один клуб. Фото &quot;СЭ&quot;
Александр Овечкин. Фото AFP
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Кроме погони за Гретцки есть еще много интересных цифр
Александр Овечкин.Еще одно историческое достижение Овечкина: он обошел по голам легендарного Эспозито!

Александр Овечкин поучаствовал в победе «Вашингтона» над «Айлендерс» (3:1) и, отличившись в четвертой встрече кряду, вышел на шестое место в историческом списке снайперов НХЛ.

Российский форвард обогнал Фила Эспозито и сократил отставание от замыкающего пятерку лучших Марселя Дионна до 13 шайб.

Кстати, по средней результативности (0,61 гола за игру) Овечкин лидирует в топ-10, опережая Уэйна Гретцки на 0,01 гола за игру, Бретта Халла — на 0,03.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Гол в ворота Семена Варламова оказался для Овечкина 264-м, забитым в большинстве. Капитан «Вашингтона» вплотную приблизился к занимающему второе место в истории Бретту Халлу.

Рекордсмен НХЛ Дэйв Андрейчак в неравных составах отличился 274 раза, проведя, правда, на 462 матча больше.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Нападающий «Айлендерс» Оливер Вальстрем не только лишил «сухаря» Илью Самсонова, но и помог Овечкину продолжить движение за еще одним рекордом лиги.

Теперь на счету 35-летнего россиянина 114 победных шайб — четвертый результат в истории. Чаще исход матча в пользу своей команды решали обойденный в общем рейтинге Фил Эспозито, а также Горди Хоу и Яромир Ягр, от результата которого Овечкин отстает на 21 победный гол.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Кроме того, Овечкин сегодня 35-м в истории лиги разменял отметку 1300 набранных очков, заодно обойдя в бомбардирском рейтинге Джерома Игинлу.

Александр — 13-й игрок (и второй неканадец) в истории, которому удалось выбить 1300 баллов в составе одной команды.

Причем до результатов рекордсменов «Айлендерс», «Баффало» и «Лос-Анджелеса» россиянин наверняка доберется в ближайшее время, а вот от рекорда Горди Хоу из «Детройта» он все еще отстает более чем на 500 баллов.

Лидеры НХЛ по очкам за один клуб. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по очкам за один клуб. Фото «СЭ»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика




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