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Сегодня, 04:10

Уничтожение Овечкина и его команды: «Вашингтон» разобрали на частицы в Канаде

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин (в центре) в матче против «Торонто».
Фото USA Today Sports
«Торонто» забрал уверенную победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Голы: Бэкстрем — 1 (бол., Юханссон, Шири), 17:17 — 0:1. Бантинг — 15 (бол., Таварес, Марнер), 21:29 — 1:1. Райлли — 1 (Бантинг, Таварес), 27:00 — 2:1. Нюландер — 28 (Ярнкрок, Сандин), 30:45 — 3:1. Энгвалль — 10 (Броди, Кампф), 34:20 — 4:1. Эштон-Риз — 5 (Хольмберг, Джиордано), 56:47 — 5:1.
Вратари: Самсонов — Кемпер (Линдгрен, 34:20).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (10+13+4) — 24 (7+12+5).
Наши: — - Кузнецов (15.43/1/-1), Овечкин (22.10/6/-2), Орлов (24.44/0/-1).
30 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18593 зрителя.

После сложной победы над «Питтсбургом» «Вашингтон» получил два дня на передышку. Для возрастной и не собирающейся омолаживаться команды это хорошая пауза. Но команде Александра Овечкина она не помогла.
Хотя первый период был обнадеживающим. У своих ворот гости ошибок не допустили, а Никлас Бэкстрем в большинстве забросил свою первую шайбу с марта прошлого года. Из-за травмы он пропустил очень много.

Свой первый гол в матче хозяева забили после удаления Обе-Кубеля. Бантинга оставили на пятаке совсем одного: по этому моменту оборону «Вашингтона» можно узнать, ведь в этом сезоне такое происходит частенько.

Большая заслуга Бантинга — и при втором голе его команды. Нападающий поборолся за воротами, и шайба досталась Моргану Райлли, которого оставили на пятаке совсем одного.

Еще один провал гостей обернулся выходом соперника втроем против одного. Пусть и не сразу, но Нюландер затолкал шайбу в ворота.

Мощный рывок «Торонто» завершился голом Энгвалла и заменой Кюмпера на Линдгрена. Гости пытались изменить ход игры, но Илья Самсонов уверенно отразил все попытки бывшей команды. В том числе справился с шестью бросками Овечкина.

До паузы на Матч звезд Овечкина ждет один матч — в ночь на 1 февраля «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Каролина 49 32 17 72
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 52 26 26 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
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Бостон

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