Уничтожение Овечкина и его команды: «Вашингтон» разобрали на частицы в Канаде
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Голы: Бэкстрем — 1 (бол., Юханссон, Шири), 17:17 — 0:1. Бантинг — 15 (бол., Таварес, Марнер), 21:29 — 1:1. Райлли — 1 (Бантинг, Таварес), 27:00 — 2:1. Нюландер — 28 (Ярнкрок, Сандин), 30:45 — 3:1. Энгвалль — 10 (Броди, Кампф), 34:20 — 4:1. Эштон-Риз — 5 (Хольмберг, Джиордано), 56:47 — 5:1.
Вратари: Самсонов — Кемпер (Линдгрен, 34:20).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (10+13+4) — 24 (7+12+5).
Наши: — - Кузнецов (15.43/1/-1), Овечкин (22.10/6/-2), Орлов (24.44/0/-1).
30 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18593 зрителя.
После сложной победы над «Питтсбургом» «Вашингтон» получил два дня на передышку. Для возрастной и не собирающейся омолаживаться команды это хорошая пауза. Но команде Александра Овечкина она не помогла.
Хотя первый период был обнадеживающим. У своих ворот гости ошибок не допустили, а Никлас Бэкстрем в большинстве забросил свою первую шайбу с марта прошлого года. Из-за травмы он пропустил очень много.
Свой первый гол в матче хозяева забили после удаления Обе-Кубеля. Бантинга оставили на пятаке совсем одного: по этому моменту оборону «Вашингтона» можно узнать, ведь в этом сезоне такое происходит частенько.
Большая заслуга Бантинга — и при втором голе его команды. Нападающий поборолся за воротами, и шайба досталась Моргану Райлли, которого оставили на пятаке совсем одного.
Еще один провал гостей обернулся выходом соперника втроем против одного. Пусть и не сразу, но Нюландер затолкал шайбу в ворота.
Мощный рывок «Торонто» завершился голом Энгвалла и заменой Кюмпера на Линдгрена. Гости пытались изменить ход игры, но Илья Самсонов уверенно отразил все попытки бывшей команды. В том числе справился с шестью бросками Овечкина.
До паузы на Матч звезд Овечкина ждет один матч — в ночь на 1 февраля «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|32
|17
|72
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|52
|26
|26
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|50
|15
|35
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|30.01
|01:00
|
Каролина – Бостон
|4 : 1
|30.01
|01:00
|
Торонто – Вашингтон
|5 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26