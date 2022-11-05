Звезда Голливуда покупает клуб НХЛ. Откуда столько денег и что будет с неудачниками из Канады?

Райан Рейнольдс заинтересован в приобретении «Оттавы».

У «Оттавы» может появиться новый владелец. После смерти бизнесмена Юджина Мельника, который владел клубом почти 20 лет, права перешли его двум дочерям — 21-летней Анне и 19-летней Оливии. Кажется, девушки не решились брать на себя такую ответственность и рассматривают вариант продажи «Сенаторз» за 655 миллионов долларов. Известный голливудский актер Райан Рейнольдс уже проявил заинтересованность в покупке и сказал, что хочет, чтобы клуб продолжил базироваться в Оттаве.

У 46-летнего канадца, который родился в Ванкувере, уже есть определенный опыт инвестирования в спортивные команды, пусть и не такого масштаба. В 2021 году они вместе с актером Робом Макэлхенни спасли от банкротства и купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», ныне выступающий в пятом дивизионе Англии. В августе в сети даже появился документальный сериал, который получил название «Добро пожаловать в Рексхэм». В нем владельцы раскрывают трудности, которые возникли при покупке бедствующего клуба за 2,3 миллиона долларов.

Конечно, эти цифры несопоставимы с ценой за «Оттаву», но вряд ли звезда Голливуда планирует оформить эту сделку в одиночку. Даже для человека с его финансовыми возможностями это просто огромная сумма. Два года назад портал Celebrity Net Worth оценивал состояние актера в 150 миллионов долларов. Его фильмография довольно внушительная, но основную славу ему принесла главная роль в нашумевшей экранизации комикса «Дэдпул». В рамках промотура Райан даже посетил Москву и дал пресс-конференцию.

Райан Рейнольдс стал владельцем футбольного клуба «Рексем» в Англии.

В НХЛ такие бизнес-сценарии не редкость. Например, одним из владельцев «Сиэтла» стал кинопродюсер Джерри Брукхаймер, на чьи деньги снималась серия фильмов «Пираты Карибского моря». В целом же официальным владельцем «Кракен» является компания Seattle Hockey Partners — группа собственников, возглавляемая также Дэвидом Бондерманом и Тодом Лайуики. На троих за вступление в лигу они заплатили 650 миллионов долларов. Вероятно, и у Рейнольдса есть идеи, с кем можно разделить новый бизнес.

Для болельщиков отрадно, что в случае успешной сделки актер планирует развивать клуб исключительно в Оттаве. Давно ходят слухи о потенциальном переезде франшизы в другое место, но на данный момент повода для беспокойства нет. Клуб совсем не похож на многострадальную «Аризону», которая все больше напоминает отшельника. У «Сенаторз» довольно мощная фан-база, а в июне руководство достигло предварительного соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены. Она будет располагаться в самом центре города и это существенно увеличит посещаемость. Издание The Score сообщало, что обеспечение заявки на строительство новой арены было одним из последних действий Мельника перед уходом из жизни в марте.

Сейчас у «Оттавы» интересный состав, а в системе клуба достаточно перспективной молодежи. Команда при грамотном управлении может выйти на совершенной иной уровень. Немаловажно, что клуб еще никогда в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли. Это должно послужить отличной мотивацией для новых владельцев. Лучшими результатами «Сенаторз» при Мельнике стали выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году и в финал Восточной конференции в 2017-м.