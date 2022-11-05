Звезда Голливуда покупает клуб НХЛ. Откуда столько денег и что будет с неудачниками из Канады?
У «Оттавы» может появиться новый владелец. После смерти бизнесмена Юджина Мельника, который владел клубом почти 20 лет, права перешли его двум дочерям — 21-летней Анне и 19-летней Оливии. Кажется, девушки не решились брать на себя такую ответственность и рассматривают вариант продажи «Сенаторз» за 655 миллионов долларов. Известный голливудский актер Райан Рейнольдс уже проявил заинтересованность в покупке и сказал, что хочет, чтобы клуб продолжил базироваться в Оттаве.
У 46-летнего канадца, который родился в Ванкувере, уже есть определенный опыт инвестирования в спортивные команды, пусть и не такого масштаба. В 2021 году они вместе с актером Робом Макэлхенни спасли от банкротства и купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», ныне выступающий в пятом дивизионе Англии. В августе в сети даже появился документальный сериал, который получил название «Добро пожаловать в Рексхэм». В нем владельцы раскрывают трудности, которые возникли при покупке бедствующего клуба за 2,3 миллиона долларов.
Конечно, эти цифры несопоставимы с ценой за «Оттаву», но вряд ли звезда Голливуда планирует оформить эту сделку в одиночку. Даже для человека с его финансовыми возможностями это просто огромная сумма. Два года назад портал Celebrity Net Worth оценивал состояние актера в 150 миллионов долларов. Его фильмография довольно внушительная, но основную славу ему принесла главная роль в нашумевшей экранизации комикса «Дэдпул». В рамках промотура Райан даже посетил Москву и дал пресс-конференцию.
В НХЛ такие бизнес-сценарии не редкость. Например, одним из владельцев «Сиэтла» стал кинопродюсер Джерри Брукхаймер, на чьи деньги снималась серия фильмов «Пираты Карибского моря». В целом же официальным владельцем «Кракен» является компания Seattle Hockey Partners — группа собственников, возглавляемая также Дэвидом Бондерманом и Тодом Лайуики. На троих за вступление в лигу они заплатили 650 миллионов долларов. Вероятно, и у Рейнольдса есть идеи, с кем можно разделить новый бизнес.
Для болельщиков отрадно, что в случае успешной сделки актер планирует развивать клуб исключительно в Оттаве. Давно ходят слухи о потенциальном переезде франшизы в другое место, но на данный момент повода для беспокойства нет. Клуб совсем не похож на многострадальную «Аризону», которая все больше напоминает отшельника. У «Сенаторз» довольно мощная фан-база, а в июне руководство достигло предварительного соглашения с инвесторами насчет строительства новой арены. Она будет располагаться в самом центре города и это существенно увеличит посещаемость. Издание The Score сообщало, что обеспечение заявки на строительство новой арены было одним из последних действий Мельника перед уходом из жизни в марте.
Сейчас у «Оттавы» интересный состав, а в системе клуба достаточно перспективной молодежи. Команда при грамотном управлении может выйти на совершенной иной уровень. Немаловажно, что клуб еще никогда в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли. Это должно послужить отличной мотивацией для новых владельцев. Лучшими результатами «Сенаторз» при Мельнике стали выход в финал Кубка Стэнли в 2007 году и в финал Восточной конференции в 2017-м.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|3
|Айлендерс
|11
|7
|4
|14
|4
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|12
|5
|7
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|11
|3
|8
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|10
|1
|20
|2
|Баффало
|11
|7
|4
|14
|3
|Тампа-Бэй
|11
|6
|5
|13
|4
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|5
|Детройт
|10
|5
|5
|12
|6
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|7
|Монреаль
|11
|5
|6
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|2
|Виннипег
|10
|6
|4
|13
|3
|Чикаго
|11
|5
|6
|12
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|11
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|10
|2
|20
|2
|Эдмонтон
|11
|7
|4
|14
|3
|Сиэтл
|12
|6
|6
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|5.11
|02:00
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|5.11
|20:00
|
Детройт – Айлендерс
|- : -
|5.11
|21:00
|
Коламбус – Колорадо
|- : -
|5.11
|22:00
|
Виннипег – Чикаго
|- : -
|5.11
|23:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|24
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|11
|22
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|18
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|11
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Виктор Олофссон
Баффало
|11
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Адин Хилл
Вегас
|4
|1.72
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|6
|1.92