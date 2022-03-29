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29 марта, 23:45

Владелец клуба НХЛ с украинскими корнями умер от тяжелой болезни. Его считали русофобом и хейтили свои фанаты

Владелец клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Юджин Мельник.
Фото Twitter
Баннер фанатов «Оттавы».
Фото Twitter
Юджин Мельник.
Фото Sportsnet
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Кем был Юджин Мельник и почему в его «Оттаве» все равно играют россияне.

Спас «Оттаву» от переезда

28 марта в возрасте 62 лет ушел из жизни Юджин Мельник, который долгое время испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В последние три месяца скандально известный босс «Сенаторз» перестал появляться на публике, что для него было совсем несвойственно. Уже этот факт наводил на неприятные мысли. О характере болезни бизнесмена не сообщалось, но в 2015 году после публичного поиска донора ему сделали пересадку печени. Для многих смерть Мельника стала большой неожиданностью, и даже фанаты «Оттавы», которые не очень любили экстравагантного владельца, признают, что для клуба он был знаковой личностью.

«Несмотря на успех в бизнесе, больше всего он был увлечен нашей игрой и своей командой. Юджин часто высказывался категорически, но сохранял непоколебимую приверженность хоккею и своим корням. Он любил надевать свитер «Сенаторз» и болеть за них. Это была его любимая команда — она значила для него многое. Он был решительным человеком и мужественно боролся с болезнью до самого конца. От имени всей лиги я выражаю глубочайшие соболезнования дочерям Юджина Анне и Оливии, всей его большой семье и всем тем, кому он помогал», — сказал глава НХЛ Гэри Бэттмен.

Мельник стал владельцем «Оттавы» в 2003 году, купив ее за 92 миллиона долларов. Клуб испытывал огромные финансовые трудности, а в январе был объявлен банкротом. Существовала вероятность, что все игроки команды станут свободными агентами, при этом «Сенаторз» шли на первом месте в лиге, а весной даже стали лучшими в регулярном чемпионате. Только ленивый не говорил о переезде франшизы в другой город, но Юджин не позволил этому случиться. Интересно, что до того, как купить «Оттаву», Мельник приценивался к «Торонто», намереваясь приобрести часть акций клуба, но сделка с «Мэйпл Лифз» не состоялась.

Юджин Мельник. Фото Sportsnet
Юджин Мельник.
Sportsnet

От любви до ненависти

Бизнесмен быстро стал настоящим героем для болельщиков «Сенаторз», а уже в 2007-м клуб остановился в шаге от победы в Кубке Стэнли, уступив в финальной серии «Анахайму» (1-4). Однако постепенно популярность Юджина в столице Канады начала падать. Для него не существовало авторитетов в команде, и любому, даже самому звездному игроку, он мог с легкостью указать на дверь. Мельник специфично относился к финансовым запросам хоккеистов, и фанаты сильно на него обозлились, когда «Оттаву» покинули Даниэль Альфредссон и Джейсон Спецца. Дальше ситуация становилась только хуже.

И пусть в 2017 году «Сенаторз» дошли до финала Восточной конференции, внутри клуба царило напряжение. Мельник твердо стоял на своем и не горел желанием увеличивать траты, в результате чего состав покинули многие хоккеисты. «Положение в команде — полнейшее дерьмо. Почти все парни, которые были нашими, уже не играют в «Сенаторз». Слишком много скрыто от нас за кулисами, и я не понимаю, кто дергает за ниточки. Я вовсе не хочу злословить — мне нравилось играть здесь. В Оттаве потрясающие фанаты, и я с большой грустью покинул клуб», — говорил анонимно один из игроков «Сенаторз» в интервью для Ottawa Citizen.

Кроме того, в СМИ просочилась информация о том, что причиной личного конфликта между Мельником и защитником Эриком Карлссоном стали 350 долларов клубного бюджета, которые швед потратил на такси. С зарплатой в шесть с половиной миллионов долларов Эрик мог и сам раскошелиться на транспорт, но позиция владельца в этой ситуации тоже неоднозначна. В общении с одним из лидеров команды можно было как минимум сгладить углы и постараться решить спор мирным путем. Тем более в контексте клуба НХЛ 350 долларов — это не то, из-за чего стоит портить личные отношения. В итоге репутация Мельника настолько пошатнулась, что когда он приходил в раздевалку, то хоккеисты демонстративно выходили из нее или делали музыку громче.

Баннер фанатов "Оттавы". Фото Twitter
Баннер фанатов «Оттавы».
Фото Twitter

В 2018 году на улицах Оттавы даже появились несколько билбордов, призывающих к уходу владельца «Сенаторз». Деньги на рекламные щиты были собраны болельщиками в рамках специальной кампании. Фанаты окончательно разочаровались в Мельнике после его заявлений во время матча в честь 100-летия лиги. «Я не собираюсь тратить всю свою жизнь на то, чтобы поддерживать хоккейную команду. Самый большой вопрос заключается в том, готов ли я тратить на это деньги, которые за многие годы заработал в другом бизнесе. Как долго я могу выступать гарантом существования команды и подписывать чеки? Если наше положение будет катастрофическим, то переезд клуба вполне возможен», — сказал тогда Юджин. От такого спича опешили практически все, и даже Гэри Бэттмен.

Нежелание подписывать русских игроков

Свое состояние почти в полтора миллиарда долларов Мельник построил на фармацевтической компании Biovail Corporation. В юности он хотел пойти по стопам отца, работавшего врачом-фармакологом, но после его смерти стал активнее интересоваться бизнесом. Родители Мельника перебрались после Второй мировой войны из Украины в Торонто, где и вырос Юджин. О своих корнях он не забывал на протяжении всей жизни. Каждый год Мельник с благотворительными целями приезжал на родину своих родителей и взял под опеку более 200 детских домов. Также известно о дружбе Мельника с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, с которым они неоднократно встречались.

В свое время Юджин активно призывал ФИФА отобрать у России чемпионат мира по футболу. С его позицией многие связывали отсутствие интереса к русским хоккеистам в «Оттаве», ведь только в 2020 году клуб впервые за 13 лет взял на драфте игрока из России — Егор Соколов ушел во втором раунде под 61-м номером. Впрочем, к старту следующего сезона в системе клуба появилось сразу шесть хоккеистов с российским паспортом, хотя еще за три года до этого русских в клубе не было вообще. В последнее время «Сенаторз» сложно обвинить в предвзятом отношении к игрокам из России. Артем Зуб сейчас и вовсе стал одним из лидеров обороны «Оттавы» и заслужил большое уважение от руководства.

Алексей Яшин. «В «Оттаве» нет уважения к труду хоккеистов». Яшин больше года бастовал из-за денег, проиграл, а после обмена получил 64 миллиона долларов

Несмотря на все трудности, Мельник всегда пытался сохранять оптимизм, по крайней мере в беседах с журналистами. «Я искренне верю в то, что через четыре года мы выиграем Кубок Стэнли. Это может произойти в любой сезон. Могу заверить вас, что у «Оттавы», не имеющей особых достижений в привлечении фанатов за последние несколько лет, будет много аншлагов», — сказал Юджин в 2020 году. Кроме того, он заявил, что не собирается продавать команду и планирует построить новую арену для нее через пять лет, причем без привлечения какого-либо государственного финансирования. В последнем сезоне перед коронавирусом «Сенаторз» заняли худшее место по средней посещаемости домашних матчей с результатом 12 618 зрителей.

У нового босса клуба будет достаточно головной боли, чтобы улучшить многие вещи. Но, несмотря на противоречивые методы управления, Мельник оставил большой след в истории «Сенаторз». Возможно, если бы не он, то этот клуб и вовсе мог прекратить свое существование. Об этом говорят и некоторые хоккеисты. Бывший защитник «Оттавы» Марк Боровецки заявил, что у каждого есть право на свое мнение, но Мельник заслуживает уважения за то, что стал владельцем клуба в тот момент, когда он был близок к банкротству. Теперь для организации наступает новый этап, и болельщикам «Сенаторз» остается лишь надеяться, что руководство найдет способы вернуть команду в плей-офф, в котором она не играла с 2017 года.

ХК Оттава Сенаторз
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4 Вашингтон 68 37 31 84
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7 Нью-Джерси 66 24 42 53
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3 Торонто 65 41 24 87
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5 Детройт 66 26 40 60
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7 Оттава 65 23 42 52
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5 Даллас 64 36 28 75
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8 Аризона 66 20 46 45
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3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
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