НХЛ в Европе: финский богатырь выдал суперматч на родине!

Микко Рантанен затмил соотечественника Лайне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Коламбус» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: О`Коннор — 2 (Ньюхук, Джонсон), 1:36 — 1:0. Комфер — 1 (бол., Тэйвз, Жирар), 12:27 — 2:0. Рантанен — 5 (Родригес, Маккиннон), 20:35 — 3:0. Ворачек — 1 (бол., Лайне, Веренски), 21:35 — 3:1. Лайне — 2 (Годро, Дженнер), 27:16 — 3:2. Керали — 2 (Фоуди, Робинсон), 42:32 — 3:3. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 48:54 — 4:3. Макар — 1 (Маккиннон, Рантанен), 50:49 — 5:3. Рантанен — 7 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 58:56 — 6:3.

Вратари: Георгиев — Мерзликинс (27:09 — 27:16, 56:41 — 58:56).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 37 (16+9+12) — 39 (7+13+19).

Наши: Мальцев (4.41/1/0) — Гавриков (18.16/2/0), Чинахов (9.42/0/-1).

4 ноября. Тампере. Nokia Arena.

Впервые в истории матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в финском Тампере. Он вышел настолько роскошным по сюжету, причем в главных ролях у себя на родине оказались местные игроки, что невольно создало впечатление заранее написанного и прекрасно отработанного сценария.

Выбор этого города в качестве места проведения двух игр «Колорадо» и «Коламбуса» легко объясним помимо очевидного желания руководства лиги продвигать свой продукт в Европе и конкретно в Финляндии, регулярно поставляющей на мировую сцену хоккеистов высокого уровня. В Тампере год назад была открыта новая Nokia Arena, которая стала местом проведения чемпионата мира-2022. Трибуны, вмещающие почти 13 с половиной тысяч зрителей, были заполнены почти на сто процентов (12882 человек по официальному протоколу). При цене обычных билетов от 70 до 300 евро, не считая лож и ВИП-мест, такая посещаемость гарантирует хороший доход. В нынешней политической ситуации провести матчи в Хельсинки на «Хартвалле», которым владеют российские магнаты Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, было нереально.

Лидер «Коламбуса» Патрик Лайне перед отъездом в Северную Америку в 2016 году внес огромный вклад в чемпионство местной «Таппары» и считается среди болельщиков культовой фигурой. Генеральный менеджер клуба — первый и единственный финн в НХЛ — Ярмо Кекяляйнен окончил местный университет, где специализировался на маркетинге. Очевидно, что симпатии зрителей в значительной степени были отданы своим соотечественникам. Ни Лайне, ни один из ведущих игроков «Колорадо» Микко Рантанен не стали главными действующими лицами в стартовом периоде и включились в дело позднее.

Валерий Ничушкин немного позанимался на утренней раскатке и остался вне заявки в самый последний момент. Главный тренер Джаред Беднар посчитал, что нападающий еще не успел на 100 процентов восстановиться после повреждения. Зато остальные россияне (Георгиев, Мальцев — в «Эвеланш», Гавриков, Чинахов — в «Коламбусе») приняли участие во встрече.

Поначалу складывалось впечатление, что матч подходит в Денвере на среднегорье, где гости берут очки в последние годы крайне редко. Превосходство действующего обладателя Кубка Стэнли было огромным и вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин трудился как раб на галерах. Дважды ему спасти свою команду не удалось, поэтому интрига едва подавала признаки жизни.

Только в конце первого периода после того, как Рантанен нарушил правила на Лайне, уже Александру Георгиеву пришлось нервничать. Один гол «Блю Джэкетс» заслужили, но штанга, судьи, справедливо отменившие шайбу из-за явной атаки на вратаря, и сам россиянин не позволили этому случиться.

Потеря форварда «Коламбуса» Джонни Годро в своей зоне сразу после перерыва была встречена ареной несколькими секундами позднее с радостью, поскольку привела к голу Рантанена. Финн на паузе шикарно обманул Мерзликина и броском с острого угла довел преимущество «Эвеланш» до 3:0. В этот момент показалось, что в матче почти все решено и шансов спастись у «Блю Джэкетс» осталось по минимуму.

Стоило игрокам «Колорадо» чуть раньше времени поверить в легкий сценарий, как у них начались большие проблемы. Впервые в сезоне отличился чех Якуб Ворачек, скорректировавший на чужом пятачке полет шайбы после кистевого броска Лайне. «Коламбус», получив порцию столь необходимого адреналина, завелся и стал заметно больше атаковать. Второй период получился шикарным во всех смыслах, если не считать арбитров, щедро раздавших шесть малых штрафов на две команды. Оба вратаря тащили сложные броски, а забить удалось только Лайне во время отложенного штрафа. Он роскошным кистевым отправил шайбу под ловушкой Георгиева.

Старт третьего периода оказался почти самоубийственным для «Колорадо». Сначала грубо ошибся на своем пятачке защитник Самуэль Жирар, не попавший по шайбе — вместо него это сделал форвард оппонента Шон Курали. При счете 3:3 «Коламбус» упустил массу шансов выйти вперед, играя четыре минуты в формате «пять на четыре» после двойного малого штрафа Драйдена Ханта. Потом пришла расплата и снова все крутилось вокруг финнов. Лайне сфолил на Арттури Лехконене, а Рантанен в этом большинстве забросил свою вторую шайбу. Была у него и третья — хет-трик ему удалось оформить при вялом сопротивлении игроков «Коламбуса» уже в пустые ворота. Вся хоккейная Финляндия осталась довольной. Чего еще надо?