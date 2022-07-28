Клуб из столицы Канады пережил годы унижения и вечных поражений. Сейчас это должно закончиться

«Оттава» постарается выбраться из тусовки аутсайдеров.

Что случилось с «Оттавой»?

«Сенаторз» точно барахтались бы где-то на дне Атлантического дивизиона, если бы не два обмена и одно подписание этим летом. Теперь болельщики ждут, что их смогут порадовать уже почти забытым достижением: выходом в плей-офф.

Перед драфтом-2022, который проходил в Монреале, у «Оттавы» был высокий пик — седьмой. Однако клуб был готов расстаться с ним за хорошую компенсацию. Понятно почему: в «Сенаторз» устали играть в бесконечный набор талантов и хотели поскорее сделать шаг вперед в развитии. «Оттаве» не хватало нескольких штрихов, чтобы перестать быть жутким аутсайдером.

Многие предполагали, что седьмой пик канадский клуб отдаст хозяину летнего праздника — «Монреалю», однако случилось неожиданное. Собравшийся в перестройку «Чикаго» громыхнул обменом: молодой снайпер Алекс Дебринкат поехал в Оттаву в обмен на мешок неясных перспектив — тот самый седьмой пик (выбрали защитника Кевина Корчински), 39-й выбор (центр Пауль Людвински) и выбор в третьем раунде драфта-2024.

Болельщики «Чикаго» были отправлены в нокаут этим слабым решением руководства, а вот в «Сенаторз» наверняка праздновали всю ночь. Дебринкату 24 года, он невысокий, но юркий и техничный форвард с классным броском. А главное, парень много забивает: из пяти сезонов в НХЛ два — с 40+ голами, а меньше 20 шайб Алекс забрасывал всего раз.

Следующим летом у Дебринката заканчивается контракт, и он будет ограниченно свободным агентом. Если клуб сможет себя проявить в будущем сезоне, то вряд ли игрок откажется от нового соглашения.

Заполучить такого снайпера в расцвете сил за копейки — большая удача для строящейся на долгие годы команды.

Хоккеисты «Оттавы». Фото Global Look Press

Второй важный шаг для «Оттавы»: это выменянный у «Миннесоты» вратарь Кэм Тэлбот. «Сенаторам» удалось избавиться от тяжелого контракта (6,25 миллиона) нестабильного голкипера Мэтта Мюррея (20 матчей в прошлом сезоне, 3,05 пропущенной шайбы в среднем и 90,6 отраженного броска), двукратный обладатель Кубка Стэнли поехал доказывать свою крутость в «Торонто» в обмен всего лишь на потенциальную компенсацию в будущем.

За Тэлбота «Оттава» получила 24-летнего вратаря Филипа Густафссона, который провел невпечатляющие 18 матчей в прошлом сезоне (3,55 и 89,2).

Кэма отдали «Сенаторам» не просто так. Игрок был недоволен решением «Уайлд» продлить контракт с Марком-Андре Флери, ведь находиться на вторых ролях 35-летний канадец был не готов. Зато в «Оттаве» у него будет возможность проявить себя и заслужить еще один контракт, так как нынешний (с зарплатой в 3,6 миллиона) заканчивается следующим летом.

Канадец провел хороший сезон и всего в третий раз в карьере одержал больше 30 побед в чемпионате. За 49 матчей Кэм пропускал по 2,76 шайбы и отражал 91,1 броска.

Третий шаг: подписание звездного форварда Клода Жиру на рынке свободных агентов. Канадцу 34 года, но для такого мастера это еще не критичный возраст. Форварду дали трехлетнее соглашение на 6,5 миллиона, и, если у вас возник вопрос, как он согласился поехать в Оттаву, то ответ простой. Жиру живет здесь в межсезонье, а летом 2014 года с ним в Оттаве произошел забавный инцидент: Клода арестовали за то, что в День Канады он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил полицейского за ягодицы. Пришлось провести ночь в камере и породниться с этим местом.

Помимо бомбардирской функции и разбрасывания в разные стороны идеальных передач у Клода будет еще одна важная работа — наставническая. В составе «Сенаторз» много молодых форвардов, которые рядом с опытным хоккеистом могут сделать хороший скачок в развитии.

Брэди Ткачак и Тома Шабо. Фото Global Look Press

Как играла «Оттава» раньше?

Пять лет подряд команда не может выйти в плей-офф. Во-первых, это антирекорд в истории «Сенаторз», а во-вторых, за эти пять сезонов клуб даже близко не подходил к участию в Кубке Стэнли: три раза седьмое место в дивизионе и еще раз — восьмое (из восьми возможных). В сезоне-2020/21, который из-за пандемии проводился особенным образом (команды делили на географические дивизионы), «Сенаторы» стали шестыми на «Севере», в котором было семь команд.

Последнее радостное событие для болельщиков «Оттавы» случилось в 2017 году: команда неожиданно дошла до финала конференции, где уступила со счетом 3-4 «Питтсбургу». По пути канадский клуб обыграл «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). Тот сезон был особенным для команды, которая стала второй в дивизионе, а в ее составе играли Эрик Карлссон, Марк Стоун и Майк Хоффман.

Из-за последних неудач на «Оттаве» поставили клеймо постоянных аутсайдеров, однако созданный в 1990 году клуб однажды даже доходил до финала Кубка Стэнли. В 2007-м на пути к трофею «Сенаторз» обыграли «Питтсбург» (4-1), «Дэвилз» (4-1) и «Баффало» (4-1), а в решающей серии ничего не смогли противопоставить «Анахайму» (1-4).

В то золотое время в составе «Оттавы» зажигали Дэни Хитли, выбивший 105 очков в регулярке, Даниэль Альфредссон и Джейсон Спецца, который завершил карьеру только месяц назад.

За 30 сезонов в НХЛ (команда играет в лиге с 1992 года) «Оттава» 16 раз выходила в плей-офф. Начало существования было позорным: за первые четыре сезона «Сенаторз» ни разу не выиграли хотя бы 20 матчей в регулярке. И даже 30 побед для канадской команды — уже проблема: восемь раз в своей истории им этого сделать не удавалось, в том числе в четырех сезонах из пяти последних.

Но, кажется, страдания фанатов близки к завершению.

Артем Зуб (справа). Фото Global Look Press

Кем «Оттава» будет бороться за плей-офф?

Если прикидывать примерный топ-6 команды, то на бумаге он выглядит солидно. Например, сочетания Дебринкат — Норрис — Жиру, Ткачак — Штютцле — Батерсон.

Все, за исключением не игравших ранее за «Оттаву» Алекса и Клода, выделились в прошлом сезоне. 22-летний капитан «Сенаторз» Брэди Ткачак впервые в НХЛ набрал больше 45 баллов (67 (30+37) очков) и третий год кряду стал лучшим бомбардиром команды. Классную регулярку провел Тим Штютцле (22+36), а центр Джош Норрис забросил 35 шайб (55 очков) и стал лучшим снайпером «Оттавы» в сезоне. Дрейк Батерсон набрал 44 (17+27) балла и сам был в шоке от своей результативности (это его лучшие показатели в НХЛ за четыре года).

Добавьте ко всему этому результативного защитника Тома Шабо (7+31), который в прошлом сезоне больше остальных проводил времени на льду (в среднем по 26.17), закрепившегося в первой паре Артема Зуба (6+16) и перспективного игрока обороны Джейка Сандерсона, который готовится провести свой первый сезон в НХЛ. У россиянина, кстати, следующий сезон — контрактный, поэтому от него стоит ждать хорошей игры ради получения выгодного соглашения в том числе.

Оборона тем не менее самое слабое место нынешней «Оттавы» на момент лета. Шабо и Зуб — хорошие игроки, но остальные защитники — не уровень команды для плей-офф. Регрессирующий Никита Зайцев, испытывающий проблемы «личного характера» (а еще травмы) Трэвис Хамоник, который в последние сезоны показывает слабую игру и не может провести полноценную регулярку, 36-летний Ник Холден, который неожиданно провел свой самый результативный (5+14) сезон за пять лет, но именно по действиям в обороне к нему часто бывают вопросы.

У «Оттавы» под потолком зарплат есть еще 11 миллионов, и клубу стоит подумать над усилением оборонительной линии. Правда, на рынке свободных агентов вариантов для качественного усиления немного. Стоит подумать над обменами.

Команде с нынешним составом в предстоящем сезоне будет невероятно сложно пробиться в плей-офф, потому что соперники по дивизиону также усилились и развиваются. Однако пятое или шестое место будет серьезным успехом, а при будущей качественной работе по усилению состава через год-два можно будет действительно замахнуться на тройку лучших.

«Оттава» собрала хорошую команду и вышла на финишную прямую долгой и ужасной перестройки. Нужно несколько штрихов в виде пары крутых защитников, чтобы регулярно биться не за высокие драфт-пики, а за продолжение сезона в Кубке Стэнли.