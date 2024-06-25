Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Килиан сорвал проклятие.

Сборная Франции перед заключительным туром группового этапа Евро-2024 объявила хорошую новость — сломавший нос Килиан Мбаппе выйдет против Польши в стартовом составе. Без своей главной звезды «Трехцветные» не смогли обыграть Нидерланды (0:0). А сам форвард до встречи с поляками ни разу в карьере не отличался на чемпионатах Европы.

25-летний Мбаппе дебютировал за национальную команду еще в марте 2017-го. А за четыре игры Евро-2020 отметился лишь двумя результативными передачами. Шанс оформить первый мяч на этом турнире был в стартовой игре с Австрией, но Килиан не реализовал убойный момент, а в концовке получил неприятную травму.

Но в заключительной встрече группового этапа наконец-то добился своего: прорыв Усмана Дембеле с правого фланга нарушением остановил Якуб Кивер, арбитр Марко Гуида моментально указал на точку — и Мбаппе не промахнулся.

После исторического гола его захлестнули эмоции — форвард сорвал с лица защитную маску и побежал к трибуне с французскими болельщиками.

Для дебютного мяча на Евро Килиану потребовалось 23 удара с суммарным xG 3,8. При этом на чемпионатах мира он действовал куда эффективнее: за два турнира отличился 12 раз в 14 играх, причем четыре гола оформил в финалах.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Под конец матча с лидером сборной Франции случился тревожный эпизод: капитан поляков Роберт Левандовски неосторожно отмахнулся и попал Мбаппе по носу. Килиан даже через маску получил чувствительный удар и некоторое время держался за травмированную переносицу. Но, к счастью, продолжил игру.

Удивительно, но гола Мбаппе не хватило для победы сборной Франции. Поляки почти не подбирались к воротам Майка Меньяна, но на 79-й минуте Левандовски сравнял счет с пенальти. Из-за успеха Австрии в параллельной встрече с Нидерландами «Трехцветные» заняли второе место в группе D. С первой строчки в плей-офф вышла команда Ральфа Рангника.