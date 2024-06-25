Сафронов: «Мы все хотели, чтобы «Конн Смайт Трофи» достался Бобровскому»

Бывший защитник СКА и «Аризоны» Кирилл Сафронов высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

«Естественно, все бы мы хотели, чтобы приз достался Сергею Бобровскому. Вратарь — это полкоманды. В самый критический момент он сыграл на уровне и благодаря ему «Флорида» выиграла у Макдэвида. Коннор не был заметен, но это Северная Америка. Макдэвид уже становится легендарным хоккеистом, поэтому ему и вручили. Девять лет подряд команда с россиянами в составе побеждает в Кубке Стэнли? Это говорит о том, что россияне являются очень сильными хоккеистами. Я очень рад за Сергея Бобровского и Володю Тарасенко. С Тарасенко я играл в «Сибири». Радовался, когда он с «Сент-Луисом» выиграл, а сейчас с «Флоридой». Дмитрий Куликов — наш отличный защитник. Очень радует, что наши ребята выигрывают и прославляют нашу страну за рубежом», — приводит слова Сафронова «Спорт День за Днем».

Во вторник, 25 июня, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1) и впервые завоевала этот трофей. В составе «Пантерз» чемпионами стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.