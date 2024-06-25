Тардиф заявил, что Дацюк однажды войдет в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что бывший хоккеист «Детройта» Павел Дацюк однажды войдет в Зал славы федерации.

25 июня стало известно, что 45-летний россиянин вошел в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Нет сомнений, что Дацюк — фантастический игрок, и однажды он войдет в Зал славы ИИХФ», — цитирует Тардифа ТАСС.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2022-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.