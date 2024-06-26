Глушенков признался, что почти не смотрит Евро-2024

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, следит ли он за Евро-2024.

«Честно, я смотрю очень мало матчей, потому что футбола в жизни хватает. Не люблю его еще и смотреть. Видел два матча Англии и вчерашнюю игру Франции. Мне кажется, именно Франция станет чемпионом», — сказал Глушенков журналистам.

В среду, 26 июня, «Зенит» официально представил новичка команды в фирменном магазине на Невском проспекте. По традиции футболист нанес фамилию и номер на футболку сине-бело-голубых. Глушенков выбрал число 67, но признался, что это решение не окончательное.

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».