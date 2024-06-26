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Глушенков признался, что почти не смотрит Евро-2024

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, следит ли он за Евро-2024.

«Честно, я смотрю очень мало матчей, потому что футбола в жизни хватает. Не люблю его еще и смотреть. Видел два матча Англии и вчерашнюю игру Франции. Мне кажется, именно Франция станет чемпионом», — сказал Глушенков журналистам.

В среду, 26 июня, «Зенит» официально представил новичка команды в фирменном магазине на Невском проспекте. По традиции футболист нанес фамилию и номер на футболку сине-бело-голубых. Глушенков выбрал число 67, но признался, что это решение не окончательное.

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Локомотива», подписав с петербуржцами контракт по схеме «4+1».

Евро-2024
ФК Зенит
Максим Глушенков
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