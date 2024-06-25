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Сегодня, 20:55

Австрия обыграла Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места

Виктория Кравченко
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Игроки сборных Нидерландов и Австрии.
Фото Reuters

Сборная Австрии вырвала победу у Нидерландов в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 3:2.

Форвард сборной Нидерландов Дониелл Мален открыл счет, забив на 6-й минуте в свои ворота. На 47-й минуте Коди Гакпо сравнял счет.

На 59-й минуте нападающий австрийцев Романо Шмид вывел команду вперед, на 75-й минуте форвард Мемфис Депай сравнял счет. На 80-й хавбек Австрии Марсель Забитцер забил решающий гол.

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками. Нидерланды с четырьмя баллами расположились на третьей строчке.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
2:3
Австрия
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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