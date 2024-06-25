Ротенберг объяснил, почему СКА отпустил Мичкова в «Филадельфию»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход нападающего Матвея Мичкова из команды.

25 июня СКА объявил об уходе 19-летнего хоккеиста. Он продолжит карьеру в «Филадельфии».

«Матвей Мичков уезжает в Филадельфию. Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею. Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына. Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.