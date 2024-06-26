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Россияне из клуба Овечкина выиграли трофей! Фарм-клуб «Вашингтона» вынес всех в АХЛ

Фарм-клуб «Вашингтона» с Мирошниченко и Тринеевым выиграл плей-офф АХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» выиграл плей-офф АХЛ второй год подряд.
Фото ХК «Херши Беарз»
Мирошниченко и Тринеев сыграли важную роль в победе.

«Херши» — уникальный клуб для АХЛ. Только ему удавалось взять два Кубка Колдера подряд в XXI веке, причем дважды: в 2009 и 2010 годах, а также в 2023 и 2024.

В списке лучших бомбардиров «Херши» не так много молодых игроков, поэтому развитию Ивана Мирошниченко, которого выбрали в первом раунде драфта-2022, уделяют особое внимание. В России, кажется, не особо верили, что Мирошниченко уже в первом сезоне сможет зайти в основу «Вашингтона», а у него это почти получилось. Иван набрал 6 очков в 22 матчах.

Иван Мирошниченко. Наследник Овечкина, переживший страшную болезнь, идет к первому кубку в Америке. Фарм-клуб «Вашингтона» — в финале АХЛ

После поражения в первом раунде от «Флориды» «Вашингтон» отправил Мирошниченко, форварда Хендрикса Лапьера и защитников Винсента Иорио и Дилана Макилрата помогать фарму.

Первые два раунда, которые в Кубке Колдера играются до трех побед, для «Херши» получились проходными. В играх против фармов «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс» «медведи» потерпели лишь одно поражение.

Иван Мирошниченко с Кубком Колдера.
Фото ХК «Херши Беарз»

Мирошниченко осваивался в плей-офф всего три матча, зато потом выдал отрезок с пятью голами в следующих трех встречах. Здорово смотрелся и Хендрикс Лапьер (его «Вашингтон» выбрал в первом раунде драфта-2020). Именно Лапьер и стал лучшим бомбардиром «Херши» в плей-офф. На том же драфте, кстати, был выбран и Богдан Тринеев, правда, в четвертом раунде. За весь плей-офф Тринеев не забросил ни одной шайбы, но в команде у него была другая роль.

«Он сильный форвард, поэтому у него не будет такого же эффекта, как у Миро. Но это нормально. Командам нужны разные эффекты и разные роли, и нужно смешать их все вместе. Богдан отличный товарищ по команде, отличный парень, он чертовски забавный», — сказал в интервью RMNB форвард «Херши» Гаретт Рой.

Тринеев играл в «чеккерской» четвертой тройке и выходил на меньшинство. Во многом игра спецбригады и помогла «Херши» победить в финале: «Коачелла» в финальной серии реализовала лишь одну попытку большинства из 17.

Самой сложной для «Херши» получилась серия третьего раунда с «Кливленд Монстерс» — фармом «Коламбуса». Исход ее решился в овертайме седьмого матча, а победную шайбу забросил тот самый Рой, хваливший в интервью Тринеева.

Также в разговоре с журналистами игроки «Херши» отмечали и игру Мирошниченко. Иван в плей-офф забросил семь шайб, уступив по этому показателю в команде только форварду Этену Франку.

«Для меня было честью играть с этим ребенком. Он задает мне вопросы, он пытается учиться. Я знаю, что он чистый бомбардир, поэтому я просто старался «кормить» его пасами как можно лучше», — говорил после финала Майк Веккьоне, игравший в одной тройке с Мирошниченко.

Во время празднования чемпионства россияне были самыми заметными.

Иван Мирошниченко
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
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25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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