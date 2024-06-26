Россияне из клуба Овечкина выиграли трофей! Фарм-клуб «Вашингтона» вынес всех в АХЛ
«Херши» — уникальный клуб для АХЛ. Только ему удавалось взять два Кубка Колдера подряд в XXI веке, причем дважды: в 2009 и 2010 годах, а также в 2023-м и 2024-м.
В списке лучших бомбардиров «Херши» не так много молодых игроков, поэтому развитию Ивана Мирошниченко, которого выбрали в первом раунде драфта-2022, уделяют особое внимание. В России, кажется, не особо верили, что Мирошниченко уже в первом сезоне сможет зайти в основу «Вашингтона», а у него это почти получилось. Иван набрал 6 очков в 22 матчах.
После поражения в первом раунде от «Флориды» «Вашингтон» отправил Мирошниченко, форварда Хендрикса Лапьера и защитников Винсента Иорио и Дилана Макилрата помогать фарму.
Первые два раунда, которые в Кубке Колдера играются до трех побед, для «Херши» получились проходными. В играх против фармов «Филадельфии» и «Нью-Йорк Рейнджерс» «медведи» потерпели лишь одно поражение.
Мирошниченко осваивался в плей-офф всего три матча, зато потом выдал отрезок с пятью голами в следующих трех встречах. Здорово смотрелся и Хендрикс Лапьер (его «Вашингтон» выбрал в первом раунде драфта-2020). Именно Лапьер и стал лучшим бомбардиром «Херши» в плей-офф. На том же драфте, кстати, был выбран и Богдан Тринеев, правда, в четвертом раунде. За весь плей-офф Тринеев не забросил ни одной шайбы, но в команде у него была другая роль.
«Он сильный форвард, поэтому у него не будет такого же эффекта, как у Миро. Но это нормально. Командам нужны разные эффекты и разные роли, и нужно смешать их все вместе. Богдан отличный товарищ по команде, отличный парень, он чертовски забавный», — сказал в интервью RMNB форвард «Херши» Гаретт Рой.
Тринеев играл в «чеккерской» четвертой тройке и выходил на меньшинство. Во многом игра спецбригады и помогла «Херши» победить в финале: «Коачелла» в финальной серии реализовала лишь одну попытку большинства из 17.
Самой сложной для «Херши» получилась серия третьего раунда с «Кливленд Монстерс» — фармом «Коламбуса». Исход ее решился в овертайме седьмого матча, а победную шайбу забросил тот самый Рой, хваливший в интервью Тринеева.
Также в разговоре с журналистами игроки «Херши» отмечали и игру Мирошниченко. Иван в плей-офф забросил семь шайб, уступив по этому показателю в команде только форварду Этену Франку.
«Для меня было честью играть с этим ребенком. Он задает мне вопросы, он пытается учиться. Я знаю, что он чистый бомбардир, поэтому я просто старался «кормить» его пасами как можно лучше», — говорил после финала Майк Веккьоне, игравший в одной тройке с Мирошниченко.
Во время празднования чемпионства россияне были самыми заметными.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1