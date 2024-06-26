Дацюк — о драфте НХЛ: «Надеюсь, многие россияне будут выбраны в первом раунде»

Экс-нападающий сборной России и «Автомобилиста» Павел Дацюк рассказал об ожиданиях от драфта НХЛ и о том, чему хочет научить молодежь.

— Драфт НХЛ? Тяжело делать какой-то вывод по ребятам, которые идут на него. Не следил. Но надеюсь, что многие россияне попадут в клубы в первом раунде.

— Что вы хотите привить молодому поколению игроков?

— Если ты выбрал эту работу, ты должен ее любить. Нужно уважать партнеров, сотрудников клуба, арены. Важно думать, что сегодня самый лучший день. Что бы ни случилось — ты должен прийти на арену и стать лучше, чем ты был вчера. Уважение и любовь, без этого тяжело, — добавил Дацюк.

Хоккеист выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2022-м. Кроме того, он становился чемпионом мира.