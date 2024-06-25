Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы

Российского нападающего Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы.

Список новых членов опубликован на сайте Зала хоккейной славы.

«До сих пор мне везло в моей хоккейной жизни. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые помогали мне на моем пути», — приводит пресс-служба организации слова Дацюка.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2022-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.

Кроме того, из игроков в Зал хоккейной славы вошли хоккеисты Джереми Реник и Ши Вебер, а также хоккеистки Натали Дарвиц и Крисси Уэнделл-Пол.