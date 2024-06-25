В «Филадельфии» отреагировали на уход Мичкова из СКА

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер отреагировал на новость о расторжении контракта россиянина Матвея Мичкова со СКА.

25 июня СКА объявил об уходе 19-летнего хоккеиста. В клубе из Санкт-Петербурга сообщили, что Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

«Сегодня «Филадельфия» была проинформированао расторжении контракта Матвея Мичкова с хоккейным клубом СКА. Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждем возможности возобновить общение с представителями Матвея в ближайшие дни.

Кроме того, мы благодарны СКА Санкт-Петербург за предоставленную возможность. Матвей Мичков осуществит свою мечту и заиграет в НХЛ», – приводит слова Бриера пресс-служба «Филадельфии».

Мичков перешел в СКА в 2020 году. Прошедший сезон форвард провел в аренде в «Сочи». Нападающий провел 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

В 2023 году «Филадельфия» выбрала Мичкова под 7-м номером первого раунда драфта НХЛ.