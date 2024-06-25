Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали Макдэвиду
Хоккейный эксперт Федор Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали нападающему «Эдмонтона» Конору Макдэвиду.
«Заслуженно ли отдали «Конн Смайт» Макдэвиду, а не Бобровскому? Чаще всего «Конн Смайт» отдают победителям, но в этот раз случилась другая история. При всем уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело именно в политике. Да, она каким-то боком она всегда касается спорта, но Макдэвид — гениальный игрок, тут не поспоришь. Но Бобровский тоже провел великолепный сезон. Он дожал свою карьеру, встал на вершину и кайфует. Пускай так и стоит на ней до следующего сезона», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.
Во вторник, 25 июня, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1) и впервые завоевала этот трофей.
В составе «Пантерз» чемпионами стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1