Дацюк: «Верю, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки»

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Павел Дацюк прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Гонка Овечкин — Гретцки? Это будет великое достижение, все мы за это переживаем. Хотим, чтобы Овечкин достиг этого. Но чем дальше, тем тяжелее. Верю, что Александр добьется этого», — сказал Дацюк.

38-летний Овечкин с 853 шайбами в 1426 играх за карьеру в НХЛ занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Гретцки (894 гола в 1487 матчах).