«Спартак» предложил Виллиану Жозе зарплату в 1,7 миллиона евро в год
Форвард «Бетиса» Виллиан Жозе близок к переходу в «Спартак», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой в 1,7 миллиона евро плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».
По итогам сезона-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Летом команду возглавил сербский специалист Деян Станкович.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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