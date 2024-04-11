The Athletic: «Кучеров отличается от Макдэвида и Маккиннона. Он — интеллектуальный игрок»

Журналистка The Athletic Шайна Голдман написала статью об игре российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«Кучеров стилистически отличается от Макдэвида, Маккиннона и даже Мэттьюса. Никита — интеллектуальный игрок, придерживающийся расчетливого стиля. Его набор навыков является элитным», — написала журналистка.

В нынешнем сезоне 30-летний Кучеров провел 77 матчей, в которых набрал 139 (43+96) очков. Россиянин идет на первой строчке в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Нападающий опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 2 очка.

«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 78 играх.