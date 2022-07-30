Журналист The Athletic о возможном обмене Тарасенко: «Мало кто может предложить уровень его результативности»

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд высказался о возможном обмене нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

«Если бы это было возможно, это, вероятно, уже произошло бы, — приводит слова Рутерфорда The Athletic. — Список клубов, заинтересованных в Тарасенко, вероятно, небольшой, но это может быть и тот случай, когда ни один из генеральных менеджеров не желает дать Армстронгу то, что он хочет. Если синие собираются обменять Тарасенко сейчас, им почти необходимо получить взамен нападающего топ-6, и желательно правого крайнего нападающего. Мало игроков, которые могли бы предложить команде уровень результативности Тарасенко. Одним из них, возможно, является Давид Пастрняк из «Бостона», у которого остался один сезон по контракту, прежде чем он станет неограниченно свободным агентом в следующем межсезонье.

Если синие обменяют Тарасенко, этой команде понадобится еще один высококлассный форвард; они не могут рассчитывать пройти в плей-офф дальше, чем в прошлом году, без него и Перрона, не имея достойной замены. В частности, синим понадобится чистый снайпер, учитывая, сколько их нападающих склонны к роли плеймейкера. Способность создавать моменты для бросков и эффективность Тарасенко имеют важное значение для клуба, и нужно будет найти хоккеиста с такими же навыками, будь то непосредственно в этой сделке или в другом, последующем обмене".

Тарасенко в 75 матчах регулярного чемпионата набрал 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.