Журналист The Athletic о возможном обмене Тарасенко: «Мало кто может предложить уровень его результативности»
Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд высказался о возможном обмене нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.
«Если бы это было возможно, это, вероятно, уже произошло бы, — приводит слова Рутерфорда The Athletic. — Список клубов, заинтересованных в Тарасенко, вероятно, небольшой, но это может быть и тот случай, когда ни один из генеральных менеджеров не желает дать Армстронгу то, что он хочет. Если синие собираются обменять Тарасенко сейчас, им почти необходимо получить взамен нападающего топ-6, и желательно правого крайнего нападающего. Мало игроков, которые могли бы предложить команде уровень результативности Тарасенко. Одним из них, возможно, является Давид Пастрняк из «Бостона», у которого остался один сезон по контракту, прежде чем он станет неограниченно свободным агентом в следующем межсезонье.
Если синие обменяют Тарасенко, этой команде понадобится еще один высококлассный форвард; они не могут рассчитывать пройти в плей-офф дальше, чем в прошлом году, без него и Перрона, не имея достойной замены. В частности, синим понадобится чистый снайпер, учитывая, сколько их нападающих склонны к роли плеймейкера. Способность создавать моменты для бросков и эффективность Тарасенко имеют важное значение для клуба, и нужно будет найти хоккеиста с такими же навыками, будь то непосредственно в этой сделке или в другом, последующем обмене".
Тарасенко в 75 матчах регулярного чемпионата набрал 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
|0
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|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
|3
|Детройт
|0
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|4
|Монреаль
|0
|0
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|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
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|0
|0
|4
|Колорадо
|0
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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