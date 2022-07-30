Капризов назван лучшим левым крайним форвардом в НХЛ

Аналитический сайт GEP Rinkside провел открытое голосование среди болельщиков для определения лучших левых крайних форвардов в НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занял первое место. Вторым стал Джонни Годро из «Коламбуса». Замкнул тройку Артемий Панарин из «Рейнджерс».

В регулярном чемпионате 2021/22 Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть игр и восемь (7+1) очков.