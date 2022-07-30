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Панарин рассказал об отпуске в России: «Уезжал на неделю в деревню кормить комаров. Это делает сильнее»

Панарин рассказал об отпуске в России
Читать «СЭ» в

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем отпуске, который он провел в России.

«Уезжал на неделю в деревню кормить комаров. Сначала вообще не понимал — где я забазировался. Оводов сменяли мошки, мошек сменяли комары — долбят тебя постоянно, просыпаешься красный. Но, оказалось, это делает сильнее.

Я раньше всегда ездил на Алтай, но прекратил эту традицию, балбес. Когда подписывал контракт с «Рейнджерс», нужно было дополнительно лететь в Америку, отпуск урезался, и я неправильные выводы сделал. Потом по накатанной три года не ездил никуда», — приводит слова Панарина matchtv.ru.

В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 Панарин набрал 16 (6+10) очков в 20 матчах за команду.

Источник: https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1642947_Nedelu_kormil_komarov_v_derevne_Okazalos_eto_delajet_silneje__Panarin_o_tom_kak_provel_otpusk
Артемий Панарин
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