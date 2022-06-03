Журналист The Athletic: «Если бы «Миннесота» могла улучшить защитную линию, то обменяла бы Куликова»

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мнением о будущем российского защитника Дмитрия Куликова в «Миннесоте».

«Я думаю, что если бы «Уайлд» могли улучшить защитную линию, то обменяли бы Куликова, который пропустил со второго по пятый матч первого раунда после неудачной первой игры. Его возвращение в шестой встрече было кошмаром, поскольку он сыграл ключевую роль в двух пропущенных голах, а также вывел из строя Эрикссона Эка в решающий момент, сыграв высоко поднятой клюшкой», — написал Руссо.

Контракт 31-летнего россиянина с зарплатой в 2,25 миллиона долларов рассчитан еще на сезон. Также в договоре прописан пункт, согласно которому защитник может предоставить список из 8 клубов, куда его нельзя будет обменять.

В этом регулярном сезоне Куликов провел 80 матчей, в которых набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «плюс» 23.