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Жереми Лозон стал первым выбором «Сиэтла» на драфте расширения

03:25
Жереми Лозон. Фото Instagram
Жереми Лозон. Фото Instagram
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«Сиэтл» забрал на драфте расширения у «Бостона» защитника Жереми Лозона. 24-летний канадец стал первым игроком нового клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Лозон набрал 8 (1+7) очков в 41-м матче. Также он сыграл в 7 встречах Кубка Стэнли.

На драфте расширения новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.

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Евгений Козинов все материалы автора

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