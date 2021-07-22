Жереми Лозон стал первым выбором «Сиэтла» на драфте расширения

«Сиэтл» забрал на драфте расширения у «Бостона» защитника Жереми Лозона. 24-летний канадец стал первым игроком нового клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Лозон набрал 8 (1+7) очков в 41-м матче. Также он сыграл в 7 встречах Кубка Стэнли.

The first pick of the 2021 Expansion Draft for the @SeattleKraken is @jeremylauzon21 from the Boston Bruins! #SeattleDraft pic.twitter.com/ZNPDQbh898 — NHL (@NHL) July 22, 2021

На драфте расширения новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды, кроме «Вегаса», для комплектования состава.