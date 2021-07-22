Вратари Дриджер и Даккорд стали игроками «Сиэтла»

«Сиэтл» забрал на драфте расширения двух вратарей. К новому клубу НХЛ присоединились Крис Дриджер из «Флориды» и Джой Даккорд из «Оттавы».

В прошедшем сезоне 27-летний Дриджер принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков. В плей-офф его статистика 87,1 процента в 3 матчах.

24-летний Даккорд сыграл в 8 матчах регулярного чемпионата сезона-2020/21 со статистикой отраженных бросков — 89,7 процента.

We're fired up to welcome @JDac35 to Seattle!



Welcome to the squad! pic.twitter.com/uv8B5LFXjf — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 22, 2021

Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона».