Вратари Дриджер и Даккорд стали игроками «Сиэтла»
03:48
«Сиэтл» забрал на драфте расширения двух вратарей. К новому клубу НХЛ присоединились Крис Дриджер из «Флориды» и Джой Даккорд из «Оттавы».
В прошедшем сезоне 27-летний Дриджер принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков. В плей-офф его статистика 87,1 процента в 3 матчах.
24-летний Даккорд сыграл в 8 матчах регулярного чемпионата сезона-2020/21 со статистикой отраженных бросков — 89,7 процента.
Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона».
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