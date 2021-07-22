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Вратари Дриджер и Даккорд стали игроками «Сиэтла»

03:48
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«Сиэтл» забрал на драфте расширения двух вратарей. К новому клубу НХЛ присоединились Крис Дриджер из «Флориды» и Джой Даккорд из «Оттавы».

В прошедшем сезоне 27-летний Дриджер принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков. В плей-офф его статистика 87,1 процента в 3 матчах.

24-летний Даккорд сыграл в 8 матчах регулярного чемпионата сезона-2020/21 со статистикой отраженных бросков — 89,7 процента.

Напомним, первым игроком «Сиэтла» стал защитник Жереми Лозон из «Бостона».

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Евгений Козинов все материалы автора

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