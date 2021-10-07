Жена Прайса рассказала о проблемах голкипера «Монреаля»

Жена голкипера «Монреаля» Кэри Прайса Анжела в Instagram прокомментировала новость о том, что ее муж обратился в Программу помощи хоккеистам НХЛ.

«Всегда нужно ставить свое моральное и психологическое благополучие на первое место. Кэри принял решение, которое поможет не только ему, но ив сей нашей семье. Мы с детьми будет регулярно навещать его. Человек должен получить помощь, если он в ней нуждается», — написала женщина.

From Angela Price via Instagram pic.twitter.com/BmF3JH99Rk — Eric Engels (@EricEngels) October 7, 2021

Контракт 34-летнего Прайса с кэпхитом в 10,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Голкипер всю свою карьеру провел в «Монреале». Он был выбран клубом на драфте-2005 под общим 5-м номером.