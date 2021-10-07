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Вопрос продления контракта генерального менеджера «Монреаля» будет решаться после окончания сезона

18:25
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30 июня 2022 года истекает контракт генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена. Однако решение о возможном продлении сотрудничества будет приниматься уже после окончания нынешнего сезона, сообщает TSN.

Ранее появилась информация, что Бержевен хочет получить новое соглашение на пять лет. Также он хочет получать зарплату аналогичную той, которую по новому контракту получает генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа — около 3,5 миллиона долларов в год.

56-летний Бержевен занял пост генерального менеджера «Канадиенс» в сезоне-2012/13. За девять лет его работы в клубе команда шесть раз выходила в плей-офф. В прошлом сезоне «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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