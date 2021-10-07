Нападающий «Оттавы» выбыл на полгода из-за травмы плеча
17:55
Нападающий «Оттавы» Колин Уайт получил серьезную травму плеча. Ему потребуется операция, восстановление после которой займет около шести месяцев, сообщает Sportsnet.
В прошлом сезоне 24-летний Уайт набрал 28 (10+18) очков в 45 встречах при показателе полезности «-6».
Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2024/25.
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