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Сегодня, 22:30

Жена Малкина показала атмосферу на матче «Зимней Классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова показала атмосферу на матче «Зимней Классики».

«Очень атмосферно здесь на арене. Друзья, представляете, 37 тысяч людей наблюдают за этой «Зимней классикой». Удачи, «Питтсбург», — сказала Кастерова в видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Матч «Зимней Классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом» пройдет на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
Анна Кастерова
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 36 19 17 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 28 8 60
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
Результаты / календарь
20.12
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30.12
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1.01
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3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
2.01 01:00
Флорида – Рейнджерс
3 : 5
2.01 03:00
Оттава – Баффало
 3 : 1
2.01 03:00
Чикаго – Сан-Хосе
 2 : 5
2.01 04:00
Сиэтл – Айлендерс
4 : 1
2.01 22:00
Бостон – Питтсбург
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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