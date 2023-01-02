Жена Малкина показала атмосферу на матче «Зимней Классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова показала атмосферу на матче «Зимней Классики».

«Очень атмосферно здесь на арене. Друзья, представляете, 37 тысяч людей наблюдают за этой «Зимней классикой». Удачи, «Питтсбург», — сказала Кастерова в видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Матч «Зимней Классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом» пройдет на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк».