Жена Малкина показала атмосферу на матче «Зимней Классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом»
Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова показала атмосферу на матче «Зимней Классики».
«Очень атмосферно здесь на арене. Друзья, представляете, 37 тысяч людей наблюдают за этой «Зимней классикой». Удачи, «Питтсбург», — сказала Кастерова в видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.
Матч «Зимней Классики» между «Бостоном» и «Питтсбургом» пройдет на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|25
|12
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|47
|4
|Рейнджерс
|38
|20
|18
|46
|5
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|6
|Айлендерс
|38
|21
|17
|44
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|28
|8
|60
|2
|Торонто
|37
|23
|14
|52
|3
|Тампа-Бэй
|35
|23
|12
|47
|4
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|5
|Баффало
|35
|18
|17
|38
|6
|Оттава
|37
|17
|20
|37
|7
|Флорида
|38
|16
|22
|36
|8
|Монреаль
|37
|15
|22
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
|14
|47
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|35
|19
|16
|41
|5
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|37
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|36
|7
|Аризона
|35
|13
|22
|31
|8
|Чикаго
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|25
|14
|52
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
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|31
|8
|Анахайм
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Результаты / календарь
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6.01
7.01
|2.01
|01:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|4 : 1
|2.01
|22:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|35
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19
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