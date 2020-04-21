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Жена Ковальчука показала, как тренируется с мужем в условиях карантина

06:30
Семья Ковальчуков. Фото Russian Machine Never Breaks
Семья Ковальчуков. Фото Russian Machine Never Breaks
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Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука. показала, как тренируется с супругом в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. В сториз своего Instagram Ковальчук опубликовала серию видео, в которых она вместе с мужем выполняет различные упражнения для поддержания физической формы.

По последним данным, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии.?

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