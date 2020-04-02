Жена Ковальчука показала, как муж и дети купаются в бассейне
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Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь Ковальчук опубликовала в Instagram новое видео. Она показала, как муж с детьми и собаками купаются в бассейне.
Nikol Kovalchuk • 2/04 pic.twitter.com/zPBa4L4Ije— SoccerFootball (@SportE_Eug) April 1, 2020
Nikol Kovalchuk • 2/04 pic.twitter.com/ShaZtPFJZ1— SoccerFootball (@SportE_Eug) April 1, 2020
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 928 тысяч человек. Умерших — 46 496, выздоровевших — 193 632. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
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