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Жена Ковальчука показала, как муж и дети купаются в бассейне

00:10
Семья Ковальчук. Фото Instagram
Семья Ковальчук. Фото Instagram
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Жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука Николь Ковальчук опубликовала в Instagram новое видео. Она показала, как муж с детьми и собаками купаются в бассейне.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 928 тысяч человек. Умерших — 46 496, выздоровевших — 193 632. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли.

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